تصفيات مونديال 2022: البيرو تعود بفوز مفاجئ من كولومبيا

دانيال مونيوس ا ف ب

لاعبو البيرو يحتفلون بعد تسجيل إديسون فلوريس هدف الفوز في مرمى كولومبيا ضمن تصفيات مونديال 2022

مونتيفيديو (أ ف ب) – عادت البيرو بفوز هام من أرض كولومبيا (1-صفر) الجمعة رفعها إلى المركز الرابع، في ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

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على ملعب متروبوليتانو روبرتو ميلينديس في بارانكيا، سجّل البديل إديسون فلوريس هدف الفوز قبل نهاية الشوط الثاني، بتسديدة اخطأ تقديرها الحارس الكولومبي المخضرم دافيد أوسبينا (85).

وكانت كولومبيا الطرف الأفضل في المباراة، ولم تشكّل البيرو خطراً على المرمى الكولومبي، لكن قبل خمس دقائق على نهاية الوقت الاصلي، ترك أوسبينا (33 عاماً) تسديدة فلوريس الأرضية اليسارية تمرّ عن يمينه، لتحقق البيرو فوزاً غير متوقع.

وبفوزها الثالث توالياً، رفعت البيرو رصيدها إلى 20 نقطة من 15 مباراة في المركز الرابع المؤهل إلى النهائيات، لكن يبقى لها 3 جولات للحفاظ على هذا المركز، علماً بأنها شاركت خمس مرات في تاريخها بالنهائيات، آخرها عام 2018 في روسيا.

في المقابل، امتدت سلسلة منتخب كولومبيا السلبية إلى ست مباريات دون فوز، ليواصل تراجعه إلى المركز السادس (17 نقطة).

يذكر أن البرازيل (36 نقطة)، بطلة العالم خمس مرات (رقم قياسي)، والأرجنتين (32) ضمنا تأهلهما عن المجموعة الأميركية الجنوبية الموحدة المؤلفة من عشرة منتخبات، فيما اقتربت الإكوادور الثالثة (24 نقطة) من بلوغ النهائيات.

ويتأهل أول أربعة منتخبات تلقائياً إلى نهائيات قطر، فيما يخوض الخامس ملحقاً دولياً مع خامس قارة آسيا.

© 2022 AFP