تصفيات مونديال 2022: البيرو تعود بفوز مفاجئ من كولومبيا

دانيال مونيوس ا ف ب

لاعبو البيرو يحتفلون بعد تسجيل إديسون فلوريس هدف الفوز في مرمى كولومبيا ضمن تصفيات مونديال 2022

مونتيفيديو (أ ف ب) – عزّزت البيرو آمالها في بلوغ نهائيات مونديال قطر 2022 في كرة القدم، اثر عودتها بفوز هام من أرض كولومبيا (1-صفر) الجمعة رفعها إلى المركز الرابع، بعد الجولة 15 من تصفيات المجموعة الموحدة في أميركا الجنوبية.

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وفي مباراة ثانية، سجل سالومون روندون ثلاثية قادت فنزويلا متذيلة الترتيب إلى فوز كبير على ضيفتها بوليفيا 4-1.

على ملعب متروبوليتانو روبرتو ميلينديس في بارانكيا حيث عبّرت الجماهير المحلية عن غضبها من صيام المضيف عن التسجيل، سجّل البديل إديسون فلوريس هدف الفوز للبيرو قبل نهاية الشوط الثاني، بتسديدة اخطأ تقديرها الحارس الكولومبي المخضرم دافيد أوسبينا (85).

وكانت كولومبيا الطرف الأفضل في المباراة ولم تشكّل البيرو خطراً على المرمى الكولومبي، لكن قبل خمس دقائق على نهاية الوقت الاصلي، ترك أوسبينا (33 عاماً) تسديدة فلوريس الأرضية اليسارية تمرّ عن يمينه، لتحقق البيرو فوزاً غير متوقع.

وبفوزها الثالث توالياً، رفعت البيرو رصيدها إلى 20 نقطة من 15 مباراة في المركز الرابع المؤهل إلى النهائيات، لكن يبقى لها 3 جولات للحفاظ على هذا المركز، علماً بأنها شاركت خمس مرات في تاريخها بالنهائيات، آخرها عام 2018 في روسيا.

في المقابل، امتدت سلسلة منتخب كولومبيا السلبية إلى ست مباريات دون فوز، ليواصل تراجعه إلى المركز السادس (17 نقطة).

واللافت ان منتخب "كافيتيروس"، المشارك بتاريخه ست مرات في كأس العالم، واصل صيامه عن التهديف للمباراة السادسة توالياً!

يذكر أن البرازيل (36 نقطة)، بطلة العالم خمس مرات (رقم قياسي)، والأرجنتين (32) ضمنا تأهلهما عن المجموعة الأميركية الجنوبية الموحدة المؤلفة من عشرة منتخبات، فيما اقتربت الإكوادور الثالثة (24 نقطة) من بلوغ النهائيات.

ويتأهل أول أربعة منتخبات تلقائياً إلى نهائيات قطر، فيما يخوض الخامس ملحقاً دولياً مع خامس قارة آسيا.

ويحتل منتخب الأوروغواي المركز الخامس (19) بفارق نقطة عن البيرو، بعد فوزه الخميس على الباراغواي بهدف نجمه المخضرم لويس سواريس لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.

وفيما ابتعدت الباراغواي (13) في وصافة القاع، تتنافس ستة منتخبات منطقياً على بطاقتي التأهل المباشر المتبقيتين.

محاولات خاميس وفالكاو

ودفعت كولومبيا مجدداً ثمن اهدارها الفرص في المباريات الست الأخيرة، عندما تعادلت أربع مرات بنتيجة سلبية وخسرت مرتين صفر-1، ومن أصل 28 تسديدة لها، أصابت تسديدتان فقط المرمى.

حاول ثنائي الهجوم المخضرم راداميل فالكاو وخاميس رودريغيس البحث عن الشباك دون فائدة، خصوصاً في الشوط الأول.

تراجع ضغط الثنائي في الشوط الثاني، ونادراً ما هددت كولومبيا مرمى البيرو، فيما حاول لويس دياس، المطارد من ليفربول الإنكليزي، إيجاد الحلول على الرواق الأيسر.

وفي المباراة الثانية، منح روندون فرحة نادرة لفنزويلا في التصفيات، عندما سجل ثلاثية رفعت رصيد بلاده متذيلة الترتيب إلى عشر نقاط في باريناس أمام ضيفتها بوليفيا (4-1) ثامنة الترتيب.

وإلى أهداف روندون (32 عاماً)، لاعب إيفرتون الإنكليزي، التي سجلها في الدقائق 24 و34 و67، أضاف داروين ماتشيس الرابع (55) لفنزويلا بقيادة مدربها الجديد الأرجنتيني خوسيه بيكرمان، مقابل هدف يتيم لبوليفيا حمل توقيع برونو ميراندا (38).

وأكملت بوليفيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ليونيل خوستينيانو في الدقيقة 60.

وفي الجولة عينها، كانت البرازيل قد تعادلت مع مضيفتها الإكوادور 1-1، فازت الأرجنتين على أرض تشيلي السابعة 2-1 وعادت الأوروغواي بفوز هام من أرض الباراغواي 1-صفر.

ووضعت الأوروغواي حدا لخمس مباريات دون انتصار بينها أربع هزائم متتالية أدت إلى إقالة مدربها الأسطوري أوسكار تاباريس عقب الجولة الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي واستبداله بدييغو ألونسو.

وتملك الاوروغواي فرصة تعزيز حظوظها الثلاثاء عندما تستضيف فنزويلا، فيما تتجه الانظار إلى مباراة البيرو وضيفتها الإكوادور.

© 2022 AFP