دوري "أن بي ايه": مورانت يقود ممفيس إلى تخطي يوتا جاز

جاستن فورد غيتي/غيتي عبر ا ف ب

مورانت (يمين) يحاول المرور عن مايك كونلي في مباراة ممفيس ويوتا

لوس انجليس (أ ف ب) – تعملق جا مورانت وقاد ممفيس غريزليز إلى فوز هام على ضيفه يوتا جاز 119-109، الجمعة ضمن المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه".

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وحقق مورانت تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية)، مسجلاً 30 نقطة و10 متابعات و10 تمريرات حاسمة، ليرفع غريزليز رصيده إلى 15 فوزاً في آخر 18 مباراة.

ويبلغ معدل تسجيل مورانت 35.4 نقطة، 8.4 متابعات و8.8 تمريرات حاسمة في آخر خمس مباريات.

وكان اللاعب الذي اختير للمرة الأولى في مسيرته ضمن التشكيلة الأساسية لمباراة كل النجوم (أول ستار)، قد تعملق أيضاً أمام سان أنتونو سبيرز الأربعاء، مسجلاً 41 نقطة وهو أعلى رصيد له هذا الموسم.

نجح بعشر محاولات من أصل 22، بعد تخطيه حاجز 50% بمعدل التسجيل ست مرات هذا الشهر.

وفضلاً عن تألق الموزع مورانت (22 عاماً)، سجّل للفائز البديل براندون كلارك 22 نقطة واضاف جارين جاكسون 18 وديزموند باين 17.

وبدا ايقاف مورانت مستحيلاً من قبل لاعبي يوتا جاز، خصوصاً في ظل غياب النجمين الفرنسي رودي غوبير ودونوفان ميتشل.

غاب ميتشل عن مباراته السادسة توالياً بسبب ارتجاج دماغي وغوبير مرة ثالثة توالياً لاصابة بربلة ساقه.

في المقابل، كانت النقاط الـ21 لدانويل هاوس جونيور الأفضل له هذا الموسم مع يوتا جاز الذي خسر مبارياته الأربع الأخيرة.

أضاف مايك كونلي 15 نقطة و6 تمريرات حاسمة وكل من جوردان كلاركسون والكرواتي بويان بوغدانوفيتش 13 نقطة.

ويحتل ممفيس المركز الثالث في المنطقة الغربية مع 34 فوزاً و17 خسارة ويوتا الرابع (30-20).

© 2022 AFP