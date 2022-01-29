سكان جازان السعودية يعيشون "حياة طبيعية" رغم هجمات الحوثيين

سعوديون على كورنيش منطقة جازان في جنوب غرب السعودية بالقرب من الحدود اليمنية في 26 كانون الثاني/يناير 2021

جازان (السعودية) (أ ف ب) – أثارت هجمات متمردي اليمن الأخيرة ضد الإمارات صدمة. لكن في جازان السعودية لم يعد الخوف والقلق ينتابان سكان المنطقة الحدودية التي تتعرض باستمرار لهجمات الحوثيين بعدما اعتادوا على سماع أصوات اعتراض الطائرات المسيّرة والصواريخ.

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وتضم هذه المنطقة الحدودية الواقعة في أقصى جنوب غرب السعودية، 17 محافظة يقع بعضها على الحدود مباشرة مع مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن المجاور، فيما تبعد بضعة مئات كليومترات عن صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين.

وقالت سيدة ثلاثينية فضّلت عدم ذكر اسمها ترتدي عباءة سوداء لوكالة فرانس برس "أوّل مرتين أو ثلاث مرات كان الوضع غريبا (لأنه) لا يحدث في السعودية، ثم أصبح الوضع عاديا".

وأضافت أنّها تسمع "صوتا كأنّه انفجار. أحيانا إذا كان قريبا يهتز البيت"، مضيفة ان القلق ينتابها "لحظة الهجوم فقط. الصوت يرعبنا ثم نعيش حياتنا في شكل طبيعي".

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة اليمنية التي تخوض نزاعاً دامياً ضدّ المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في 2014. وقتل وأصيب مئات الآلاف في اليمن، بحسب الامم المتحدة. كما سقط قتلى وجرحى في السعودية.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، قتل شخصان وأصيب سبعة آخرون في هجوم للحوثيين استهدف جازان. وكانت المرة الاولى التي يُوقع فيها قصف للمتمردين الحوثيين قتلى وجرحى في السعودية منذ 2018.

وهذا الاسبوع، أصيب شخصان بصاروخ في جازان أيضا، في خضم محاولة المتمردين مهاجمة الإمارات بصاروخين بالستيين تم تدميرهما، بعد اسبوع على ضربة دامية ضد أبوظبي بصواريخ وطائرات مسيرة قتل فيها ثلاثة أشخاص.

"يقظة"

رغم الهجوم الاخير، بدت الحياة تسير في شكل طبيعي في جازان بعدما اعتاد السكان سماع أصوات سقوط المقذوفات أو اعتراض الدفاع الجوي السعودي لها، حسبما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

وعلى ساحل البحر، جلست بعض الأسر تستمتع بوقتها وهي تراقب أطفالها يلعبون على مقربة. وعُلقت لافتة كبيرة على إحدى الأبنية تحمل صور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكتب عليها "رب اجعل هذا البلد آمنا".

وقال شاب عشريني طلب عدم كشف هويته "في البداية كان هناك تخوف وكان هناك توتر. كنا نسمع أصوات" انفجارات، مضيفا بينما كان ينتظر بسيارته في طابور طويل لطلب الطعام "مع الأيام أصبحنا ننام بأريحية واطمئنان".

وكان المتحدّث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تركي المالكي قال خلال الشهر الجاري إنّ الحوثيين أطلقوا 430 صاروخا بالستيا و851 طائرة مسيّرة على السعودية منذ بدء الحرب في 2015 ما أسفر عن مقتل 59 مدنيا سعوديا.

وقال شاب ثلاثيني "ليس هناك خوف أو قلق، الجيش في يقظة 24 ساعة ولدينا معدات عسكرية جاهزة".

وفي محافظة الدائر، قرب جبل شاهق يفصل بين السعودية واليمن، كان شباب سعوديون يضحكون وهم يتسابقون بسيارتهم في شكل جنوني، فيما كان تلامذة يخرجون من مدرستهم المجاورة بعد انتهاء يومهم الدراسي.

بعد الهجوم الذي سقط فيه قتلى في كانون الأول/ديسمبر الفائت، شنّت السعودية عملية عسكرية موسعة ضد المتمردين خصوصا في صنعاء، مستهدفة مواقع للمتمردين بينها المطار تشتبه في أنها تُستخدم منصة لإطلاق طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه المملكة.

وتصاعدت المواجهة بين التحالف والمتمردين في الأسابيع الأخيرة، إذ كثّف الطيران السعودي غاراته على الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون الذين ضاعفوا بدورهم هجماتهم بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة واستهدفوا أراضي في المملكة المجاورة.

في اليمن، قُتل سبعون شخصًا على الأقلّ في غارة على سجن في صعدة في شمال اليمن، واتّهم المتمرّدون الحوثيّون طيران التحالف العسكري بقيادة السعودية بتنفيذه، غير أنّ التحالف نفى ذلك.

© 2022 AFP