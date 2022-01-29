لقاء ميلروز الأميركي: عودة ناجحة للعداء الاميركي كولمان في سباق 60 م

كريستيان بيترسن غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

كلل كريستيان كولمان (إلى اليمين) عودته إلى مضمار ألعاب القوى بعد غياب لمدة عامين السبت في ألعاب ميلروز بفوز في سباق الـ 60 مترًا في نيويورك في 29 كانون الثاني/يناير 2022

نيويورك (أ ف ب) – توج العداء الأميركي كريستيان كولمان، بطل العالم في سباق 100 م، عودته إلى المضمار عقب ايقافه لفترة 18 شهراً بسبب مخالفته لقوانين المنشطات، بفوزه السبت في نيويورك بسباق 60 متراً في لقاء ميلروز الدولي الأميركي داخل قاعة في ألعاب القوى في نسخته الـ114.

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وسجل كولمان المتوج بذهبية بطولة في 100 م في قطر عام 2019، وقتاً قدره 6.49 ثوانٍ.

وتفوق العداء الأميركي، الغائب عن الالعاب الاولمبية في طوكيو الصيف الماضي بسبب الايقاف، على مواطنيه ترايفون بوميل، العداء الاسرع في عام 2021 (9.77 ث في 100 م) الذي حلّ ثانياً مع 6.50 ثوانٍ، روني بيكر (6.54 ث.) وبطل العالم لسباق 200 م نواه لايلز (6.62 ث.).

وقال كولمان بعد فوزه "لن أقول إنني شعرت بعصبية"، مضيفاً "ولكني بالتأكيد شعرت بالقلق".

وكان كولمان (25 عاماً) صاحب الرقم القياسي العالمي لمسافة 60 متراً داخل قاعة (6.34 ث في عام 2018 في ألبوكيركي الاميركية)، صرّح عشية السباق انه يريد الفوز بالمركز الأوّل، من دون تحديد التوقيت كي لا "أشعر بالخيبة".

وبعد تتويجه بذهبية مونديال 2019، اعتبر كولمان من أبرز المرشحين للهيمنة على سباقات السرعة في حقبة ما بعد الاسطورة الجامايكي أوساين بولت، ولكن ثلاثة انتهاكات لالتزامات مكافحة المنشطات، مرادفة لمدة عامين من التعليق، ثم تم تخفيضها إلى 18 شهرًا، أوقفت مسيرته الصاروخية.

وتأتي عودة العداء الأميركي إلى المضمار قبل ستة أشهر من انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى المقبلة في يوجين في ولاية أوريغون الأميركية.

ويأمل كولمان أن يدافع عن لقبه العالمي داخل قاعة لمسافة 60 متراً في آذار/مارس المقبل في بلغراد.

© 2022 AFP