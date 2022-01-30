أمم إفريقيا: الاتحاد الافريقي يعطي الضوء الاخضر لإقامة النهائي على ملعب أوليمبي بعد حادثة التدافع

كينزو تريبويارد ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

سيستضيف ملعب أوليمبي في ياوندي المواجهة النهائية لكأس أمم إفريقيا بعد رفع قرار التعليق الناتج عن حادثة التدافع التي ادت الى مقتل ثمانية اشخاص وجرح 38 آخرين

ياوندي (أ ف ب) – ستقام المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية على ملعب أوليمبي في ياوندي بعد أن رفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأحد تعليقه اقامة المباريات على الملعب الذي شهد وفاة ثمانية أشخاص في حادثة التدافع في 24 كانون الثاني/يناير.

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وفي ضوء قرار "الكاف"، سيتسنى للمباراة الثانية ضمن الدور نصف النهائي المقرر إجراؤها في 3 شباط/فبراير ان تقام بشكل طبيعي، فضلا عن المواجهة النهائية في 6 شباط/فبراير.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان "بعد الإحاطة بالتوصيات والتعهدات من الحكومة فيما يتعلق بالأحكام الأمنية الإضافية، وافقت اللجنة المنظمة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالإجماع على رفع التعليق المفروض على استاد أوليمبي".

وأضاف "بعدما عزّزت اللجنة المنظمة المحلية وحكومة الكاميرون من الأمن والموارد بشكل كبير في استاد أوليمبي، فإنّ كاف واثق من أن سلامة وأمن المتفرجين والزوار سيكونان مضمونين".

ووقعت الكارثة قبل مباراة دور الـ 16 يوم الإثنين الماضي بين الكاميرون المضيفة وجزر القمر عندما وقع المشجعون عند بوابة المدخل الجنوبي للملعب اثر عملية تدافع.

ولقي ثمانية أشخاص، من بينهم طفل وامرأتان، حتفهم وجرح 38 آخرون.

وسيحتضن ملعب أوليمبي المواجهة المرتقبة في دور الاربعة بين الكاميرون ومصر، على تقام المواجهة الاخرى من الدور نفسه على ملعب ياوندي في 2 شباط/فبراير.

© 2022 AFP