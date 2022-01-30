اسحق هرتسوغ يبدأ أول زيارة لرئيس اسرائيلي إلى الإمارات

اموس بن غيرشوم المكتب الاعلامي التابع للحكومة الإسرائيلية/ا ف ب

صورة وزعها المكتب الإعلامي التابع للحكومة الإسرائيلية، يظهر فيها الرئيس اسحق هرتزوغ والسيدة الأولى ميخال قبل مغادرتهما مطار بن غوريون إلى الإمارات العربية المتحدة باكرا صباح 30 كانون الثاني/يناير 2022

ابوظبي (أ ف ب) – بدأ إسحق هرتسوغ الأحد زيارة هي الأولى لرئيس اسرائيلي إلى الإمارات، يلتقي خلالها مسؤولي الدولة الخليجية ويزور موقع اكسبو دبي، في خطوة دبلوماسية هي الأحدث منذ تطبيع العلاقات.

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وحطّت طائرة هرتسوغ الذي ترافقه زوجته، عند الساعة 08,00 بتوقيت غرينيتش في أبوظبي، والتقى فور وصوله بوزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في أول زيارة لرئيس اسرائيلي إلى دولة خليجية.

ومن المقرّر أن يجتمع في وقت لاحق بولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي كان قد وجّه الدعوة لهرتسوغ لزيارة الإمارات.

كما أنّه من المفترض أن يزور معرض إكسبو دبي الاثنين لحضور يوم مخصص لاسرائيل في جناح الدولة العبرية، على أن يلتقي كذلك بمجموعات يهودية في الدولة الخليجية. وقد يجتمع خلال زيارته لدبي بحاكم الإمارة رئيس الحكومة الإماراتية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وكتب هرتسوغ على تويتر بعيد وصوله على متن الطائرة التي عبرت الأجواء السعودية "نبدأ اليوم أول زيارة لرئيس لدولة إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأثرنا كثيرا بحفاوة الاستقبال في أبوظبي مع معالي وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان".

وكان قد أعرب قبل مغادرته عن سعادته للزيارة، قائلا "نشعر بالغبطة لأنّنا نصنع التاريخ هذا الصباح. أسافر الآن مع زوجتي ميخال لزيارة تاريخية للإمارات"، مؤكدا أن "هذه الزيارة تحمل بشرى السلام بين الشعوب ولعموم الشرق الأوسط".

توقيع اتفاقيات

من جهته، قال السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد الخاجة السبت على تويتر ان الزيارة "كانت مجدولة مسبقًا بتاريخ 9 كانون الثاني/يناير وتم تأجيلها لظروف كوفيد-19".

وتابع "نتطلع لهذه الزيارة التاريخية التي ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين حيث نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية و تجارية مهمة بين البلدين في المستقبل القريب".

وكانت الإمارات والبحرين أعلنتا في أيلول/سبتمبر 2020 تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، في خطوة رفضها الفلسطينيون وصنّفت على أنها خروج عن الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني أساسا للسلام مع إسرائيل.

الشهر الماضي، قام رئيس الوزراء نفتالي بينيت بأول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلية للإمارات ركزت على المباحثات الدولية بشأن الملف النووي الإيراني الذي يعتبر أولوية أمنية قصوى للدولة العبرية.

وأكد هرتسوغ الذي يشغل منصبا فخريا أن "الشراكة الجديدة الجريئة (...) ستغيّر الشرق الأوسط"، فيما وقع البلدان العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي.

وبرعاية أميركية من الرئيس السابق دونالد ترامب أصبحت الإمارات ثالث دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل بعد مصر والأردن، وسرعان ما تبعتها البحرين والمغرب.

كما وافق السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن لم تتم إقامة علاقات كاملة حتى الآن.

وتتطلع الإمارات وإسرائيل إلى جني ثمار التطبيع وتحقيق أرباح سريعة بعد التداعيات الاقتصادية السلبية محلياً لأزمة تفشي وباء كوفيد-19. ووقّعت الدولتان اتفاقات في مجال الإعفاء من التأشيرات وفي السياحة والمال وغيرها.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلنت شركة "البيت سيستمز" الإسرائيلية للأسلحة فتح فرع لها في الإمارات.

وزار نحو مئتي ألف إسرائيلي الإمارات منذ إقامة العلاقات، حسبما أفاد القنصل العام لإسرائيل في دبي الشهر الماضي.

ويعتبر الموقف المتقارب لإسرائيل وبعض دول الخليج حيال إيران من الأسباب المساهمة في إقامة العلاقات.

© 2022 AFP