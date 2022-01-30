الإصابة تبعد راموس مجدداً عن سان جرمان

توماس سامسون ا ف ب

المدافع الاسباني سيرخيو راموس يحتفل بتسجيله هدفه الاول على الاطلاق مع باريس سان جرمان ضد رينس في الدوري الفرنسي لكرة القدم في 23 كانون الثاني/يناير 2022 على ملعب "بارك دي برانس" في باريس

باريس (أ ف ب) – سيغيب المدافع الإسباني سيرخيو راموس مجدداً عن فريقه باريس سان جرمان الفرنسي بسبب إصابة في ربلة الساق، وذلك بحسب ما أعلن النادي الباريسي الأحد.

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ولم يحدد سان جرمان مدة غياب راموس المهدد بعدم المشاركة في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 15 شباط/فبراير المقبل ضد فريقه السابق ريال مدريد، لكنه كشف بأن الإسباني أصيب في ربلة الساق خلال التمارين الخميس.

وقال المدرب الأرجنتيني لسان جرمان ماوريتسيو بوكيتينو عشية ثمن نهائي مسابقة الكأس ضد نيس، "سنتابع تطور وضعه بشكل يومي. لا نعرف حتى الآن الى متى سيغيب".

ومنذ قدومه من النادي الملكي الصيف الماضي، لم يخض ابن الـ35 عاماً سوى أربع مباريات في الدوري الفرنسي وخمس بالمجمل بقميص النادي الباريسي بسبب الإصابة التي أجبرته على الانتظار حتى 28 تشرين الثاني/نوفمبر لتسجيل بدايته مع فريقه الجديد، قبل أن يبتعد بعدها لمباريات عدة بسبب "إجهاد عضلي".

وسجل راموس في 23 الشهر الحالي هدفه الأول بقميص سان جرمان في الفوز على رينس 4-صفر في الدوري المحلي حيث شارك للمرة الأولى أساسياً على ملعب "بارك دي برينس".

© 2022 AFP