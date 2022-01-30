بطولة أستراليا المفتوحة: لقب زوجي السيدات لكرايتشيكوفا وسينياكوفا

بول كروك ا ف ب

التشيكيتان باربورا كرايتشيكوفا (يسار) وكاتيرينا سينياكوفا ترفعان الكأس بعد تتويجهما بلقب زوجي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، ملبورن في 30 كانون الثاني/يناير 2022

ملبورن (أ ف ب) – توجت التشيكيتان باربورا كرايتشيكوفا وكاتيرينا سينياكوفا بلقب زوجي السيدات الرابع في البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وذلك بفوزهما في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة الأحد على الكازخستانية آنا داينيلينا والبرازيلية بياتريز حداد مايا 6-7 (3-7) و6-4 و6-4.

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وعوض الثنائي التشيكي المصنف أول خسارتهما نهائي البطولة الأسترالية العام الماضي على يدي البلجيكية إليز مرتنز والبيلاروسية أرينا سابالينكا.

وتوجهت كرايتشيكوفا التي فاجأت العالم العام الماضي بإحرازها لقب الفردي في بطولة رولان غاروس والتي انتهى مشوارها في البطولة الأسترالية الحالية عند ربع النهائي على يد الأميركية ماديسون كيز، بالشكر الى "شريكتي كاتيرينا" التي "تلعب معي منذ فترة طويلة جداً وأنا سعيدة لأن الشراكة بيننا ما زالت تعمل بشكل جيد جداً".

وأضافت المصنفة رابعة عالمياً في الفردي "أتطلع لخوض مغامرتنا المقبلة".

وبدأت الشراكة بين اللاعبتين منذ 2016 وهما توجتا بلقب رولان غاروس عامي 2018 و2021 وويمبلدون عام 2018، ولقبهما الأحد في ملبورن كان الحادي عشر بالمجمل، بينها خمسة الموسم الماضي.

وفي المقابل، بدأت الشراكة بين غير المصنفتين دانيلينا وحداد مايا قبيل البطولة الأسترالية حين شاركتا معاً في دورة سيدني وتوجتا باللقب.

© 2022 AFP