بطولة انكلترا: نيوكاسل يواصل تعاقداته بضمّ البرازيلي غيمارايش

اوليفييه غاسينيول ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

برونو غيماريش (على اليمين) في احدى مبارياته مع ليون الفرنسي

لندن (أ ف ب) – أعلن نيوكاسل الانكليزي الأحد عن التعاقد مع لاعب خط الوسط البرازيلي برونو غيمارايش من ليون الفرنسي في صفقة لأربع سنوات ونصف مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه، لكنه يقدر بنحو 40 مليون جنيه إسترليني.

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ويُعتبر غيمارايش، 24 عامًا، ثالث صفقة للمدرب إيدي هاو في فترة الانتقالات الحالية، بعد وصول الدولي الإنكليزي كيران تريبييه والنيوزيلندي الدولي كريس وود.

وقال هاو "برونو موهبة مثيرة للغاية وكان أحد أهدافنا الأساسية، لذلك يسعدني انضمامه".

وأضاف "إنه يعزّز قوة المجموعة استعدادًا للتحدي المقبل. لقد كان أحد اللاعبين البارزين في فرنسا وهو لاعب دولي للبرازيل".

وأشارت التقارير إلى أن قيمة انتقال لاعب الوسط تبلغ 40 مليون يورو (33 مليون جنيه إسترليني)، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو إضافية.

كما ذكرت تقارير أن نيوكاسل توصل أيضًا الى اتفاق مع برايتون لضمّ المدافع دان بيرن، مقابل حوالى 13 مليون جنيه إسترليني (15.6 مليون يورو).

ويستعرض "الماغبايز" قوته المالية في ظل الملكية السعودية الجديدة في محاولة لتجنب الهبوط من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وفاز النادي الذي خضع لمعسكر تدريبي في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الماضي، في مباراتين فقط بالدوري طوال الموسم الحالي، ويقبع حاليًا في منطقة الهبوط لكنه على بعد نقطة واحدة فقط من منطقة الأمان.

وسيكون الفريق على موعد مع مباراة مهمة امام ايفرتون المتعثر في المرحلة المقبلة من البريميرليغ في 8 شباط/فبراير.

وقال هاو الجمعة إن النادي سيظل نشطًا في نافذة الانتقالات الحالية علما بان السوق تغلق منتصفق ليل الاثنين.

وأضاف "نحن نعمل بجد لتحسين الفريق" مردفا انّ "هدفنا الأكبر هو منح الفريق أفضل فرصة للبقاء في الدوري".

© 2022 AFP