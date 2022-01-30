دوري أن بي ايه: تومسون يقود ووريز للفوز على نتس بأهم سلة منذ عامين ونصف

كلاي تومسون (رقم 11) خلال مباراة فريقه غولدن ستايت ووريرز وضيفه بروكلين نتس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا في 29 كانون الثاني/يناير 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – سجل كلاي تومسون أهم سلة له منذ عامين ونصف بثلاثية في آخر 12 ثانية من مباراة غولدن ستايت ووريرز وضيفه بروكلين نتس، ليقود فريقه الى حسم المواجهة 110-106 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وعاد تومسون مؤخراً الى الملاعب بعد غيابه عن ووريرز منذ المباراة السادسة من سلسلة نهائي عام 2019 ضد كليفلاند كافالييرز، وكانت سلة السبت الأهم له منذ العودة مع أن نتس لم يستسلم ورد بثلاثية عبر كايري إيرفينغ الذي أنهى اللقاء بـ32 نقطة تحت صافرات الاستهجان لرفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وهو الأمر الذي يمنعه من المشاركة في المباريات البيتية.

وأنهى تومسون اللقاء الذي افتقد فيه نتس لجهود نجميه كيفن دورانت وجيمس هاردن بسبب الإصابة، بـ16 نقطة فيما سجل ستيفن كوري 19، بينها ثلاثية وضعت فريقه في المقدمة قبل 5.09 ثانية على النهاية، وخمس رميات حرة في آخر دقيقة و44 ثانية.

وتألق أيضاً في صفوف أصحاب الأرض الكندي أندرو ويغينز بتسجيله 24 نقطة مع 8 متابعات، وأضاف جوردن بول 17 مع 6 تمريرات حاسمة في لقاء كان متقارباً جداً حيث تعادل الفريقان 96-96 في آخر 4.42 دقيقة بسلة لنتس عبر الأسترالي باتي ميلز الذي أنهى اللقاء بـ24 نقطة.

وبعد إخفاق ويغينز في محاولة ثلاثية في آخر 30 ثانية، انتزع ميلز خطأ وترجم رميتين حرتين بنجاح، مقلصاً الفارق الى نقطة واحدة 103-104، قبل أن يرد تومسون بثلاثية.

وبثلاثيته في الثواني العشر الأخيرة، أعاد إيرفينغ الفارق الى نقطة لكن كوري نجح بعدها في ترجمة رمية حرة، ثم أضاف تومسون رميتين حرتين أخريين في آخر 5.7 ثانية، ليضمن الفوز السابع والثلاثين لووريرز في 50 مباراة والرابع والعشرين من أصل 28 مباراة على أرضه حتى الآن، فيما مني نتس بهزيمته العشرين في 49 مباراة.

وواصل لاعب الارتكاز الكاميروني جويل إمبيد تألقه وتعزيز حظوظه بنيل جائزة أفضل لاعب خلال الموسم، وذلك بتسجيله 36 نقطة مع 12 متابعة و6 تمريرات حاسمة، ليقود فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الى فوزه الرابع عشر في آخر 17 مباراة والثالث توالياً في سلسلة من خمس مباريات على أرضه، وذلك على حساب ساكرامنتو كينغز 103-101.

وعن الأداء الذي يقدمه هذا الموسم، قال الكاميروني أن كل ما يحاول فعله هو "أن ألعب باندفاع. لقد قمنا بعمل جيد في التنفيذ".

ورغم 38 نقطة من تايريس هاليبورتون، مني كينغز بهزيمته السادسة توالياً والحادية عشرة على التوالي خارج ملعبه، في وقت بقي سيكسرز في قلب الصراع على صدارة المنطقة الشرقية بثلاثين فوزاً مقابل 19 هزيمة في المركز الثالث خلف ميامي هيت المتصدر الذي مني بهزيمته الثامنة عشرة مقابل 32 فوزاً، وجاءت على يد ضيفه تورونتو رابتورز 120-124 في مباراة ماراتونية لم تحسم إلا بعد ثلاثة أشواط إضافية.

ومني هيت بهزمته السادسة فقط على أرضه رغم جهود جيمي باتلر الذي حقق ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) بتسجيله 37 نقطة مع 14 متابعة و11 تمريرة حاسمة، فيما كان غاري ترنت جونيور (33 نقطة) وسكوتي بارنز (22) والكاميروني باسكال سياكام (21) وأو دجاي أنونوبي (20) الأفضل في صفوف رابتورز الذي حقق انتصاره الرابع والعشرين.

ولم تكن عودة ريك كارلايل الى الملعب الذي كان منزله في المواسم الـ13 الماضية وتوج فيه بلقب الدوري عام 2011، موفقة إذ خسر إنديانا بايسرز أمام مضيفه دالاس مافريكس 105-132.

وبفضل 38 نقطة من جايسون تايتوم و31 من جايلن براون، فاز بوسطن سلتيكس على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 107-97، فيما سجل جا مورانت ثلاثين نقطة أو أكثر (34) للمباراة السادسة توالياً ليقود ممفيس غريزليز للفوز الثالث توالياً والخامس والثلاثين هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه واشنطن ويزاردز 115-95، ملحقاً بالأخير هزيمته الخامسة توالياً رغم جهود كايل كوزما (30 نقطة).

© 2022 AFP