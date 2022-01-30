دوري "أن بي ايه": ليبرون جيمس يغيب للمباراة الثالثة تواليًا بسبب ورم في الركبة

جاريد س. تيلتون غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

غاب لاعب لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس عن مباراته الثالثة تواليًا في دوري كرة السلة الأميركي بسبب اصابة في الركبة

لوس انجليس (أ ف ب) – غاب نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس للمباراة الثالثة على التوالي في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الاحد بسبب ألم في الركبة اليسرى، على ان يستمر غيابه عن الملاعب طالما انّ ركبته لا تزال متورمة.

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وتحدث مدرب ليكرز فرانك فوغل عن حالة جيمس، قائلاً إن الأخير موجود في لوس أنجليس لبدء العلاج من الإصابة.

وقال فوغل إن فحص التصوير بالرنين المغناطيسي أظهر تورمًا عامًا وأن جيمس سيغيب ما دام الركبة منتفخة، لكنه اشار الى امكانية عودته للمباراة المقبلة الاربعاء امام بورتلاند ترايل بلايزرز في حال انحسر التورم.

وعانى جيمس، 37 عامًا، من التهاب الركبة منذ المباراة امام بروكلين نتس الثلاثاء والتي انتهت لمصلحة فريقه. ثمّ غاب عن المباراة التي خسرها فريقه الخميس في فيلادلفيا والجمعة في تشارلوت.

ويبلغ معدل جيمس الذي تم التصويت له كأحد القادة في مباراة كل النجوم المقررة في شباط/فبراير، 29.1 نقطة و7.7 متابعات و6.3 تمريرات حاسمة و1.6 كرة مسروقة و1.1 بلوك شوت في المباراة الواحدة هذا الموسم.

يُعد ليبرون ثالثًا في ترتيب الهدّافين في الدوري المحلي خلف لاعب بروكلين نتس كيفن دورانت الذي سيكون القائد الآخر في مباراة كل النجوم، ولاعب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز الكاميروني جويل إمبيد.

ويحتل ليكرز المركز التاسع في ترتيب المنطقة الغربية برصيد 24 انتصارا و26 هزيمة.

© 2022 AFP