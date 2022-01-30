روسيا ترغب بعلاقة قائمة على "الاحترام المتبادل" مع واشنطن (لافروف)

موسكو (أ ف ب) – أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأحد أن موسكو تسعى إلى علاقة قائمة على "الاحترام المتبادل" مع واشنطن في ظل الخلافات بين البلدين بشأن ملف أوكرانيا.

إعلان اقرأ المزيد

وصرح لافروف "للقناة الأولى" الروسية "نرغب في علاقات جيّدة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة، كما هو الحال مع كل بلد آخر في العالم".

وأضاف "تعلّمنا من تجربة مريرة بأننا لا نرغب بأن نكون في موقع حيث يتعرّض أمننا للتهديد يوميا".

وتفاقم التوتر بين روسيا والولايات المتحدة بعدما اتّهمت حكومات غربية موسكو بحشد مئة ألف جندي عند الحدود مع أوكرانيا.

وحذّرت واشنطن من أن روسيا قد تغزو جارتها في أي لحظة فيما دعا الرئيس لأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده الغربيين إلى تجنّب إثارة "الذعر".

وفيما أشارت إلى تواجد حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالقرب من حدودها الشرقية، رفعت روسيا مطالب أمنية لواشنطن والحلف تشمل الحصول على ضمانات بأن لا يقبل الناتو بانضمام أي أعضاء جدد، خصوصا أوكرانيا، وبأن لا تؤسس الولايات المتحدة قواعد عسكرية جديدة في الجمهوريات السوفياتية السابقة.

وأكد لافروف الأحد بأن خط دفاع الحلف الأطلسي "يواصل التحرّك شرقا" وبات قريبا جدا من أوكرانيا. وأضاف أن أوكرانيا "غير مستعدة" للانضمام إلى الحلف الأطلسي و"لن تساهم بأي شكل من الأشكال في تعزيز أمن الناتو".

وبعد جهود دبلوماسية حثيثة، قدّمت واشنطن والحلف الأطلسي ردا خطيا لموسكو على المقترحات.

ولفتت روسيا إلى أن الردود، التي لم يُكشف عنها علنا حتى اللحظة، لم تتعامل مع مخاوفها الأساسية لكنها لم تستبعد مواصلة المحادثات.

© 2022 AFP