سلطات المتمردين في صنعاء تغلق ست محطات إذاعية (نقابة الصحافيين)

محمد حويس ا ف ب

فتى يقوم بحركة بهلوانية على دراجته خلال مشاركته مع عشرات الدراجين في رحلة انطلاقا من صنعاء حتى صعدة في الشمال، في 25 آب/اغسطس 2021

دبي (أ ف ب) – أغلق المتمردون في اليمن ست محطات إذاعية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، حسبما أفادت نقابة الصحافيين، في خطوة ذكر صحافيون أنها جاءت على خلفية رفض إذاعات الترويج للحوثيين أو بسبب بثّها الأغاني.

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ويفرض الحوثيون المتحالفون مع إيران قوانين اجتماعية صارمة منذ سيطرتهم على صنعاء في 2014، في بداية نزاع دام على السلطة مع القوات الحكومية قُتل فيه مئات آلاف الأشخاص وفقا للامم المتحدة.

والسبت، قالت نقابة الصحافيين إنّها تلقّت بلاغا من مالك إذاعة "صوت اليمن" يفيد فيه بـ"إغلاق إذاعته بطريقة غير قانونية الثلاثاء الماضي من قبل سلطة الأمر الواقع بصنعاء، حيث اقتحمت عناصر أمنية للإذاعة".

وجرى إغلاق البث "بذريعة استخراج تصاريح العمل، ودفع مبالغ مالية"، وفقا للنقابة.

وشمل هذا الاجراء خمس محطات إذاعية أخرى، لكن البيان لم يحدّد تواريخ إغلاقها.

واكتفى الحوثيون بالقول إنّ القنوات "خالفت" قوانين وزارة الاعلام، لكن صحافيين في صنعاء أبلغوا وكالة فرانس برس بأنّ المتمردين أرادوا من هذه المحطات الإذاعية أن تنشر الأناشيد الحماسية وما يسمى الزوامل التي تحرّض على القتال، وهو ما رفضته بعض هذه الاذاعات.

وأغلقت أخرى بسبب بثها الأغاني والموسيقى، وفقا للصحافيين.

وندّدت نقابة الصحافيين اليمنيين بهذه "الاجراءات التعسفية المقيدة لحرية الرأي والتعبير"، مطالبة "بسرعة إعادة بث هذه الإذاعات، وإيقاف كافة الاجراءات غير القانونية".

منذ اندلاع الصراع، استولى المتمردون على مساحات شاسعة من البلاد وفرضوا قواعدهم الصارمة على اللباس والفصل بين الجنسين والترفيه، كما قاموا بمحاكمة صحافيين على خلفية قضايا مختلفة.

وتدور الحرب في اليمن بين القوات الحكومية والمتمردين الذين يسيطرون على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء منذ العام 2014. وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة، بينما تعاني البلاد من أزمة إنسانية حادة.

© 2022 AFP