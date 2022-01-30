قتيل وجريحان جراء عاصفة في ألمانيا

دانيال بوكولدت dpa/أ ف ب

المياه غمرت سوق السمك في هامبورغ بفعل العاصفة التي تضرب شمال وشرق ألمانيا في 30 كانون الثاني/يناير 2022

برلين (أ ف ب) – ضربت عاصفة ليل السبت الأحد شمال وشرق المانيا حيث هبّت رياح عاتية أدت إلى وفاة شخص سقطت عليه لوحة إعلانات وجرح شخصين آخرين.

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وتوقفت حركة القطارات للمسافات الطويلة جزئياً ليل السبت في عدد من مناطق شمال وشرق البلاد خصوصاً بين هامبورغ وبرلين وبريمن. وبقيت الحركة غير منتظمة الأحد بسبب سقوط أشجار وغصون على سكك الحديد.

وحذرت خدمات الأرصاد الجوية الأحد من رياح قوية لا زالت منتظرة في هذه المناطق وفي جنوب ألمانيا.

وقتل رجل يبلغ 58 عاماً السبت مساء كان يتنزه مع رفيقته في بيليتس قرب برلين، بعدما أدت الرياح إى سقوط لوحة إعلانات انتخابية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة.

إلى ذلك وقعت شجرة على أحد المارة في بريمن أدت إلى إصابته بجروح بليغة، بحسب عناصر الإطفاء.

وأصيب سائق دراجة نارية بجروح خطرة عندما اصطدم بشجرة وقعت على الطريق، في منطقة ميكليمبورغ بوميرانيا (شمال شرق).

واصطدمت عشر مركبات بأشجار أو أغصان وقعت في منطقة نويبرادنبورغ (شرق)، بحسب ما أفادت الشرطة.

كذلك تضرر العديد من السيارات المتوقفة جراء سقوط أشجار عليها.

وطلب عناصر الإطفاء من السكان في برلين البقاء في الداخل بينما عصفت رياح قوية منذ السبت مساء في العاصمة.

وتعرضت هامبورغ أيضاً لأحوال جوية قاسية وغمرت المياه سوق السمك الشهير على ضفاف نهر إيلبي.

ولم يتم تسيير أي قطار الأحد بين هامبورغ ومنتجع بينز على ساحل بحر البلطيق، وبين برلين وبينز بحسب شركة السكك الحديد الألمانية العامة.

© 2022 AFP