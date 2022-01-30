ليفربول يتعاقد مع الكولومبي دياس من بورتو

دانيال مونيوس ا ف ب

الكولومبي لويس دياس (يمين) خلال مباراة بلاده مع البيرو في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، بارانكويا، كولومبيا في 28 كانون الثاني/يناير 2022

لندن (أ ف ب) – تعاقد ليفربول الإنكليزي الأحد مع الجناح الدولي الكولومبي لويس دياس من بورتو البرتغالي، ما سيزيد الشكوك حول مستقبل الهداف المصري محمد صلاح مع النادي.

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ووقع الكولومبي البالغ من العمر 25 عاماً عقداً مع "الحمر" حتى 2027 في صفقة قدرت بـ37.5 مليون جنيه استرليني (50 مليون دولار)، مع إمكانية إضافة 12.5 مليون جنيه كمكافآت استناداً الى النتائج.

وقال ليفربول "أكمل نادي ليفربول التوقيع مع لويس دياس من بورتو شرط حصوله على إجازة عمل ونيل الضوء الأخضر الدولي (من فيفا)"، مضيفاً "سينضم الى ليفربول بعد عامين ونصف العام مع بورتو حيث خاض 125 مباراة وسجل 41 هدفاً".

ويزيد هذا التعاقد من الشكوك حوى مستقبل صلاح، المتواجد حالياً مع بلاده في كأس الأمم الإفريقية، إذ لا يوجد حل في الأفق للمحادثات المطولة بشأن تمديد عقد الدولي المصري.

ستنتهي عقود الثلاثي الهجومي صلاح والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو مع ليفربول في صيف عام 2023، وعندها سيكونون جميعًا في سن الحادية والثلاثين.

سيضفي دياس، المتواجد حالياً مع منتخب بلاده في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، دماء جديدة الى خط هجوم ليفربول بعد المستويات المميزة التي قدمها هذا الموسم مع 16 هدفًا في 28 مباراة مع فريقه.

كما كان هداف كوبا أميركا العام الماضي برصيد أربعة أهداف بالتساوي مع الارجنتيني ليونيل ميسي.

© 2022 AFP