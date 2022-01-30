مانشستر يونايتد يعلن إيقاف غرينوود "حتى إشعار آخر" بسبب مزاعم حول إعتدائه على إمرأة

بول إيليس ا ف ب/ا ف ب

لندن (أ ف ب) – أعلن مانشستر يونايتد إيقاف مهاجمه مايسون غرينوود حتى إشعار آخر بعد مزاعم حول اعتدائه على إمرأة، وذلك بحسب ما أشار بيان النادي الانكليزي الاحد.

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وأشار يونايتد في بيان أصدره الأحد "لن يعاود مايسون غرينوود التمارين أو خوض المباريات حتى إشعار آخر".

وكان سبق ان اصدر "الشياطين الحمر" بيانا اول في وقت سابق اليوم ايضا عقب تأكيد الشرطة أنها تجري تحقيقات في اتهام غرينوود، 20 عامًا، بإستخدام العنف تجاه امرأة.

وجاء في بيان يونايتد الأول "نحن على علم بالصور والادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. ولن ندلي بأي تعليق آخر حتى يتم التأكد من الحقائق. مانشستر يونايتد لا يتغاضى عن العنف من أي نوع".

في وقت سابق الأحد، نشرت إمرأة مقاطع فيديو وصورا وتسجيلا صوتيا على حسابها في انستغرام ، متهمة اللاعب بالاعتداء العنيف عليها، قبل حذفها.

وقال متحدث بإسم شرطة مانشستر الكبرى، نقلاً عن وكالة الصحافة البريطانية، إن "شرطة مانشستر الكبرى على علم بالصور ومقاطع الفيديو التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي مضيفًا "التحقيقات جارية لمعرفة الظروف كاملة".

© 2022 AFP