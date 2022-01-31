إريكسن يعود الى الدوري الممتاز من بوابة برنتفورد

تعرض إريكسن لسكتة قلبية في المباراة الاولي للدنمارك في كأس أوروبا ضد فنلندا في كوبنهاغن في 12 حزيران/يونيو 2021 وتم إنعاشه على أرض الملعب.

لندن (أ ف ب) – عاد النجم الدنماركي كريستيان إريكسن الى الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم من بوابة برنتفورد بعدما أعلن الأخير عن التعاقد معه حتى نهاية الموسم، وذلك بعد سبعة أشهر على السكتة القلبية التي تعرض لها لاعب توتنهام السابق في كأس أوروبا.

إعلان اقرأ المزيد

وقال النادي الإنكليزي في بيان "بإمكان برنتفورد التأكيد على التوقيع مع لاعب الوسط الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، شرط الحصول على الضوء الأخضر الدولي (من فيفا)"، كاشفاً بأن اللاعب تجاوز الفحص الطبي الروتيني.

وبدأ إريكسن عملية عودته الى الملاعب بخوضه التمارين مع فريقه السابق أياكس أمستردام الهولندي، بانتظار أن يجد فريقاً بعدما تسببت زراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب في فسخ عقده مع إنتر بطل إيطاليا.

وسيعود ابن الـ29 عاماً الى الدوري الممتاز الذي تألق فيه بين 2013 و2020 خلال دفاعه عن ألوان توتنهام قبل ترك الأخير للالتحاق بإنتر.

وخضع إريكسن لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، وهو جهاز لمنع خطر الموت المفاجئ، لكن هذا الجهاز لا يسمح له بخوض كرة القدم على المستوى الاحترافي في الدوري الإيطالي، بخلاف بطولات أخرى، ما أدى به الى الرحيل عن "نيراتسوري" بالتراضي.

واحتاج إريكسن بعد تعرضه للسكتة القلبية خلال المباراة الأولى لبلاده في كأس أوروبا الصيف الماضي الى إعادة إنعاش على أرض الملعب قبل أن يستكمل تعافيه في المستشفى، حيث تم تثبيت جهاز تنظيم دقات القلب داخل جسمه.

وحامت الكثير من التساؤلات بشأن مستقبل إريكسن وإمكانية عودته الى الملاعب، لكنه وجد الآن الفريق الذي سيمنحه الفرصة بقيادة مواطنه توماس فرانك الذي أشرف على اللاعب سابقاً حين كان مدرباً لمنتخب تحت 17 عاماً.

وعلق فرانك على التعاقد مع مواطنه، قائلاً "لقد استفدنا من فرصة لا تصدق للاتيان بلاعب من الطراز العالمي الى برنتفورد"، مضيفاً "إنه في وضع بدني جيد لكن علينا أن نوصله الى لياقة المباريات وأنا أتطلع بفارغ الصبر لرؤيته يعمل مع اللاعبين والطاقم من أجل العودة الى أعلى المستويات".

وفي أوائل الشهر الحالي، أعرب الدنماركي عن أمله في المشاركة في مونديال قطر المقرر في أواخر 2022، قائلاً لقناة "دي أر": "أريد أن ألعب كرة القدم. ما من سبب لعدم القيام بذلك".

وأكد أن الاطباء "قالوا إن ما من مشكلة في ذلك، قالوا إن الامور جيدة. لذا كل شيء مستقر، وأشعر أنني حصلت على الضوء الاخضر للعب كرة القدم مجدداً".

وتابع "هدفي أن ألعب في كأس العالم في قطر، مضيفاً أن "مسألة استدعائي من عدمها هي أمر مختلف... لكن... بإمكاني العودة".

© 2022 AFP