التتويج التاريخي لنادال من دون تأثير على التصنيف العالمي

آن كريستين بوجولا ا ف ب/ارشيف

باريس (أ ف ب) – لم يكن لتتويج الإسباني رافايل نادال الأحد بلقبه الحادي والعشرين في البطولات الأربع الكبرى أي تأثير على تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين الصادر الإثنين، إذ بقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش متصدراً رغم استبعاده عن بطولة أستراليا بسبب قضية رفضه تلقي اللقاح المضاد لكورونا.

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وانفرد نادال الأحد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى الذي كان يتقاسمه مع ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر، بعد فوزه في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة على الروسي دانييل مدفيديف، محرزاً لقبه الثاني في ملبورن من أصل ست مباريات نهائية.

وكانت الفرصة قائمة أمام مدفيديف لإزاحة ديوكوفيتش عن الصدارة لو توج باللقب الكبير الثاني له، لكن ليس في التصنيف الصادر الإثنين بل في تصنيف الحادي والعشرين من شباط/فبراير، وذلك لأن أولى بطولات الغراند سلام أقيمت الموسم الماضي في تلك الفترة من العام بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وعزز ديوكوفيتش رقمه القياسي بوجوده على عرش تصنيف "أي تي بي" للأسبوع الـ358، لكنه سيخسر نقاط تتويجه باللقب الأسترالي العام الماضي في إصدار 21 شباط/فبراير من دون أن يتسبب ذلك بخسارته الصدارة.

وقلص مدفيديف الفارق الذي يفصله عن ديوكوفيتش لأقل من ألف نقطة في التصنيف الذي لم يشهد سوى تغيير وحيد في نادي العشرة الأوائل بصعود الإيطالي ماتيو بيريتيني من المركز السابع الى السادس مباشرة خلف نادال الذي أقصاه من نصف نهائي البطولة الأسترالية.

وبعيداً عن نادي العشرة الأوائل، شهد التصنيف صعود الإسباني بابلو كارينيو بوستا أربعة مراكز ليصبح السابع عشر، فيما بات الأميركي تايلور فريتز العشرين بصعوده مركزين.

بارتي تعزز صدارتها وكولينز عاشرة

وعند السيدات حيث تم احتساب نقاط بطولة أستراليا خلافاً للرجال، عززت الأسترالية آشلي بارتي صدارتها للترتيب بعد تتويجها السبت بلقبها الأول في بطولة بلادها على حساب الأميركية دانيال كولينز التي صعدت بوصولها الى النهائي الكبير الأول في مسيرتها 20 مركزاً لتصبح العاشرة في أفضل تصنيف على الإطلاق لابنة الـ28 عاماً.

منحت بارتي أستراليا لقبها الأول في بطولتها منذ 44 عاماً آرون فرانسيس ا ف ب

ووسعت بارتي، بلقبها الكبير الثالث، الفارق الذي يفصلها عن ملاحقتها البيلاروسية أرينا سابالينكا الى 2633 نقطة، فيما استفادت البولندية إيغا شفيونتيك من وصولها الى نصف نهائي أستراليا حيث خسرت أمام كولينز، لتحقق أفضل ترتيب لها على الإطلاق بعدما باتت رابعة بصعودها خمسة مراكز.

وباتت شفيونتيك مباشرة خلف التشيكية باربورا كرايتشيكوفا التي صعدت الى المركز الثالث، معادلة أفضل تصنيف لها والذي حققته في تشرين الثاني/نوفمبر، فيما تراجعت الإسبانية غاربينيي موغوروسا أربعة مراكز نتيجة خروجها من الدور الثاني للبطولة الأسترالية لتصبح سابعة.

ورغم خروجها من الدور الثاني في ملبورن، صعدت البريطانية إيما رادوكانو، المتوجة الصيف الماضي بلقب فلاشينغ ميدوز، خمسة مراكز وباتت ابنة الـ19 عاماً الثالثة عشرة في أفضل تصنيف لها، وذلك لأنها كانت تخوض مشاركتها الأولى في البطولة الأسترالية.

وباتت التونسية أنس جابر خارج نادي العشر الأوليات في المركز الحادي عشر بتراجعها مرتبة واحدة نتيجة انسحابها من بطولة أستراليا بسبب الإصابة.

تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 11015 نقطة

2- الروسي دانييل مدفيديف 10125

3- الألماني ألكسندر زفيريف 7780

4- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7170

5- الإسباني رافايل نادال 6875

6- الإيطالي ماتيو بيريتيني 5278 (1+)

7- الروسي أندري روبليف 4830 (1-)

8- النروجي كاسبر رود 4065

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3923

10- الإيطالي يانيك سينر 3705

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 8331 نقطة

2- البيلاروسية أرينا سابالينكا 5698

3- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 5533 (1+)

4- البولندية إيغا شفيونتيك 4456 (5+)

5- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4452

6- الإسبانية باولا بادوسا 4429

7- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 4195 (4-)

8- اليونانية ماريا ساكّاري 4071

9- الإستونية أنيت كونتافيت 3871 (2-)

10- الأميركية دانيال كولينز 3071 (20+)

© 2022 AFP