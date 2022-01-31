بطولة انكلترا: لامبارد مدرباً جديداً لإيفرتون

جون والتون تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

لقطة لفرانك لامبارد قبل انطلاق مباراة فريقه السابق تشلسي ضد استون فيلا في الدوري الانكليزي. 28 كانون الاول/ديسمبر

لندن (أ ف ب) – أعلن إيفرتون الإنكليزي الإثنين عن تعيين لاعب الوسط الدولي السابق فرانك لامبارد مدرباً جديداً خلفاً للإسباني المقال رافايل بينيتيس.

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وقال القطب الأزرق لمدينة ليفربول في بيان "بإمكان نادي إيفرتون تأكيد تعيين فرانك لامبارد مدرباً جديداً للفريق. وافق لاعب الوسط الإنكليزي السابق على عقد لمدة عامين ونصف العام حتى حزيران/يونيو 2024".

وتابع "سيتولى قيادة الفريق الأول في مباراة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنكليزي ضد برنتفورد في غوديسون بارك السبت 5 شباط/فبراير".

وأقال إيفرتون الإسباني بينيتيس في منتصف الشهر الحالي اثر النتائج السيئة التي حققها الفريق، ومنح المهمة موقتاً للاسكتلندي دانكن فيرغوسون.

ويحتل ايفرتون المركز السادس عشر في الدوري بعد خسارته 10 من مبارياته الـ 14 الاخيرة في الدوري المحلي، كما حصد 19 نقطة فقط في 20 مباراة، وهي ادنى نسبة في منتصف الدوري منذ موسم 2005-2006.

واستلم بينيتيس تدريب ايفرتون في 30 حزيران/يونيو 2021 خلفاً للايطالي كارلو أنشيلوتي الذي انتقل لتدريب ريال مدريد.

وسيعود لامبارد الى التدريب للمرة الأولى منذ أن أقاله تشلسي في 25 كانون الثاني/يناير، بعدما كان مدرباً للفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب، منذ تموز/يوليو 2019.

© 2022 AFP