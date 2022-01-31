بطولة انكلترا: مانشستر يونايتد يُعير الهولندي فان دي بيك إلى إيفرتون

بول إليس ا ف ب/ا ف ب

لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي، الهولندي دوني فان دي بيك، خلال مباراة فريقه ضد يانغ بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا في 8 كانون الاول/ديسمبر 2021

لندن (أ ف ب) – أعار نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لاعب وسطه الهولندي دوني فان دي بيك إلى جاره إيفرتون حتى نهاية الموسم، بحسب ما أعلن الأخير الإثنين.

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وانتقل فان دي بيك إلى صفوف مانشستر يونايتد عام 2020 مقابل نحو 40 مليون يورو قادماً من أياكس أمستردام الهولندي، لكنه لم يفرض نفسه في التشكيلة وخاض نحو 50 مباراة بينها 19 أساسياً على مدى موسمين.

ويعتبر انتقال فان دي بيك أول صفقة في عهد مدرب إيفرتون الجديد فرانك لامبارد الذي عُين في منصبه الاثنين خلفاً للإسباني رافايل بينيتيس.

وأعرب فان دي بيك عن سعادته لإتمام الصفقة بقوله للموقع الرسمي لناديه الجديد "الآن، أستطيع القول بأني لاعب في صفوف إيفرتون وأنا سعيد جداً وأتطلع قدماً لمساعدة الفريق".

واضاف اللاعب البالغ 24 عاماً "جئت إلى هنا من أجل مساعدة الفريق على الارتقاء في سلم الترتيب. آمل أن أضع في تصرف فريقي الجديد مهاراتي الكروية من خلال تمريراتي وبطبيعة الحال تسجيل الأهداف".

ويحتل إيفرتون المركز السادس عشر بفارق 4 نقاط فقط عن منطقة الخطر.

© 2022 AFP