بيرنلي يضم الهولندي فيخهورست من فولفسبورغ

لندن (أ ف ب) – أعلن بيرنلي الذي يعاني الأمرين في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، تعاقده مع الهولندي فاوت فيخهورست من فولفسبورغ الألماني، من دون أن يفصح عن قيمة الصفقة التي قُدِرَت بـ12 مليون جنيه استرليني (16 مليون دولار).

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ووقع المهاجم الفارع الطول (1.98 م) عقداً لمدة ثلاثة أعوام ونصف مع الفريق القابع في ذيل ترتيب الدوري الممتاز بفوز يتيم من 18 مباراة خاضها حتى الآن (أرجئت له خمس مباريات بسبب فيروس كورونا).

وقال المدرب شون دايك إن "فاوت لاعب تابعه كشافونا منذ فترة ونشعر أن بإمكانه تشكيل إضافة الى كل ما نقوم به في نادي بيرنلي لكرة القدم".

وسجل ابن الـ29 عاماً الذي خاض 12 مباراة بألوان المنتخب الهولندي، 59 هدفاً في 118 مباراة له في الدوري الألماني منذ قدومه الى فولفسبورغ عام 2018 من ألكمار.

ويسعى بيرنلي الى تعويض رحيل الأسترالي الدولي كريس وود خلال فترة الانتقالات الحالية الى نيوكاسل الذي ينافسه من أجل البقاء في الدوري الممتاز.

© 2022 AFP