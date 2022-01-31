دوري "أن بي ايه": صنز وهوكس يواصلان انتصاراتهما وناغتس يذل باكس في عقر داره

نجم أتلانتا هوكس تراي يونغ يحتفل بتسجيله ثلاثية في سلة لوس أنجليس ليكرز (129-121) في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 30 كانون الثاني/يناير 2022.

لوس انجليس (أ ف ب) – واصل فينيكس صنز وأتلانتا هوكس انتصاراتهما المتتالية، فحقق الأول العاشر تواليا بتغلبه على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 115-110، والثاني السابع تواليا بفوزه على ضيفه لوس أنجليس ليكرز 129-121 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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في المباراة الاولى، انتفض فينيكس صنز في الربع الأخير ليحول تخلفه بفارق 12 نقطة في نهاية الربع الثالث إلى فوز بفارق خمس نقاط.

وفرض سبيرز أفضليته في الربع الأول وحسمه بفارق ثماني نقاط (31-23)، قلصها صنز إلى خمس نقاط في نهاية الشوط الأول (50-55) بعدما كسب الربع الثاني 27-24، قبل أن يستعيد الضيوف السيطرة في الربع الثالث ويسكبوه بفارق سبع نقاط (36-29) وبالتالي التقدم 91-79.

وانتفض صنز في الربع الاخير الذي تبادل فيه الفريقان التقدم تسع مرات، ووجد نفسه متخلفا بسلة قبل دقيقتين و19 ثانية من نهاية المباراة، قبل أن ينقذه ديفن بوكر بثلاثيتين قادته إلى الفوز الـ40 في 49 مباراة حتى الآن.

وبات صنز أول فريق يبلغ حاجز 40 فوزا هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة الدوري والمنطقة الغربية.

تصدر بوكر الطريق برصيد 28 نقطة. وأضاف ميكال بريدجز 26 نقطة وسجل كريس بول 20 نقطة وصنع 19 تمريرة حاسمة.

وكان بوكر أفضل مسجل في المباراة برصيد 28 نقطة، وأضاف ميكال بريدجز 26 نقطة مع ثماني متابعات، وصانع الألعاب كريس بول (36 عاما) 20 نقطة مع 19 تمريرة حاسمة وثماني متابعات.

في المقابل، برز دوغ ماكدرموت في صفوف الخاسر بتسجيله 24 نقطة، والبديل لوني ووكر صاحب 22 نقطة.

وفي الثانية، قاد تراي يونغ فريقه أتلانتا هوكس إلى فوزه السابع تواليا والـ24 في 49 مباراة هذا الموسم عندما سجل له 36 نقطة في سلة ضيفه لوس أنجليس ليكرز 129-121.

وسجل يونغ 13 نقطة في الربع الأخير وحقق "دابل دابل" مع 12 تمريرة حاسمة، وحذا حذوه البديل النيجيري أونييكا أوكونغوو بتسجيله 12 من نقاطه الـ16 في المباراة في الربع الأخير وساهما بشكل كبير في تحويل تأخر فريقهما بفارق 10 نقاط في نهاية الربع الثالث (91-101) الى انتصار بفارق ثماني نقاط.

وبرز جون كولينز في صفوف هوكس أيضا بـدابل دابل" مع 20 نقطة و11 متابعة، فيما لم ينفع ليكرز تألق مالك مونك صاحب 33 نقطة بينها 8 ثلاثيات من أصل 14 محاولة، وأنتوني ديفيس صاحب 27 نقطة وراسل وستبروك الذي حقق "دابل دابل" ايضا بتسجيله 20 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة وسبع متابعات، لتفادي الخسارة الثالثة تواليا والـ27 في 51 مباراة هذا الموسم.

وخاض ليكرز المباراة الثالثة تواليا في غياب نجمه "الملك" ليبرون جيمس بسبب ألم في الركبة اليسرى.

ناغتس يذل باكس

وعانى جيمس (37 عامًا) من التهاب الركبة منذ المباراة امام بروكلين نتس الثلاثاء والتي انتهت لمصلحة فريقه، فغاب عن المباراتين اللتين خسرهما الخميس في فيلادلفيا والجمعة في تشارلوت.

وقال مدرب ليكرز فرانك فوغل إن فحص التصوير بالرنين المغناطيسي أظهر تورمًا عامًا وأن جيمس سيغيب ما دامت الركبة منتفخة، لكنه اشار الى امكانية عودته للمباراة المقبلة الاربعاء امام بورتلاند ترايل بلايزرز في حال انحسر التورم.

وفي ميلووكي، انتهت المواجهة الساخنة بين فريقي أفضل لاعبين في الدوري في الموسمين الأخيرين نجم دنفر ناغتس الصربي نيكولا يوكيتش وعملاق ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لصالح الأول وبفوز ساحق بفارق 36 نقطة (136-100).

وحقق دوكيتش "دابل دابل" بتسجيله 18 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة وكان على بعد متابعة واحدة لتحقيق "تريبل دابل". وأضاف مونتي موريس 18 نقطة ايضا وويل بارتون 15 نقطة، ليسجل فريقهما الفوز الخامس تواليا والـ28 في 49 مباراة معززا موقعه في المركز الخامس للمنطقة الغربية.

في المقابل، ضرب أنتيتوكونمبو بقوة في الشوط الأول حيث سجل 22 نقطة من أصل 29 له في المباراة، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريقه حامل اللقب الخسارة الثانية في مبارياته الثلاث الاخيرة والـ21 في 52 مباراة هذا الموسم وتراجع الى المركز الخامس في المنطقة الشرقية.

© 2022 AFP