آلي يلتحق بفان دي بيك ولامبارد وينضم الى إيفرتون

بن ستانسال ا ف ب

ديلي آلي (يمين) خلال مباراة لفريقه السابق توتنهام في الدور الثالث من كأس انكلترا لكرة القدم ضد موريكامب، لندن في 9 كانون الثاني/يناير 2022

ليفربول (أ ف ب) – التحق الدولي الإنكليزي ديلي آلي بالهولندي دوني فان دي بيك وانضم مساء الإثنين الى إيفرتون قادماً من توتنهام في صفقة انتقال دائم، وذلك قبيل اقفال فترة الانتقالات الشتوية وبعد ساعات معدودة على التعاقد مع فرانك لامبارد للاشراف على الفريق.

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وبعدما كان من الركائز الأساسية لتوتنهام منذ انضمامه اليه عام 2015، وجد آلي نفسه في المواسم القليلة الماضية مهشماً منذ رحيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ولم يدخل ضمن خطط البرتغاليين جوزيه مورينيو ونونو إشبيريتو سانتو أو المدرب الحالي الإيطالي أنتونيو كونتي.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن لامبارد الذي حل الإثنين بدلاً من الإسباني رافايل بينيتيس المقال من منصبه، اشترط التعاقد مع الجناح البالغ 25 عاماً من أجل الموافقة على استلام مهمة الاشراف على الفريق ومحاولة انقاذه من الهبوط الى المستوى الثاني "تشامبيونشيب".

ولم يبدأ آلي أساسياً سوى في مباراتين مع توتنهام منذ وصول كونتي الى الفريق في تشرين الثاني/نوفمبر، ما دفعه الى البحث عن فريق آخر ووقع الخيار على إيفرتون الذي تعاقد معه لعامين ونصف العام في صفقة تعتمد نتائجها المالية على مشاركاته مع الفريق (10 ملايين جنيه استرليني إذا خاض 20 مباراة إضافة الى مكافآت مشروطة قد ترفع قيمة الصفقة حتى 40 مليون جنيه).

وقال آلي "أنا أتطلع بفارق الصبر للبدء ومتشوق لمباراتي الأولى بقميص إيفرتون".

وقبل الإعلان عن ضم اللاعب الذي خاض بالمجمل 269 مباراة بقميص توتنهام في جميع المسابقات وسجل له 67 هدفاً منذ قدومه اليه عام 2015 من ميلتون، عزز إيفرتون صفوفه بفان دي بيك على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم.

وانتقل لاعب الوسط الهولندي إلى صفوف مانشستر يونايتد عام 2020 مقابل نحو 40 مليون يورو قادماً من أياكس أمستردام، لكنه لم يفرض نفسه في التشكيلة وخاض نحو 50 مباراة بينها 19 أساسياً على مدى موسمين.

وأعرب فان دي بيك عن سعادته لإتمام الصفقة بقوله للموقع الرسمي لناديه الجديد "الآن، أستطيع القول بأني لاعب في صفوف إيفرتون وأنا سعيد جداً وأتطلع قدماً لمساعدة الفريق".

واضاف اللاعب البالغ 24 عاماً "جئت إلى هنا من أجل مساعدة الفريق على الارتقاء في سلم الترتيب. آمل أن أضع في تصرف فريقي الجديد مهاراتي الكروية من خلال تمريراتي وبطبيعة الحال تسجيل الأهداف".

ويحتل ايفرتون المركز السادس عشر في الدوري بعد خسارته 10 من مبارياته الـ 14 الاخيرة، كما حصد 19 نقطة فقط في 20 مباراة، وهي ادنى نسبة في منتصف الدوري منذ موسم 2005-2006، ما دفعه الى التخلي عن بينيتيس الذي استلم المهمة في 30 حزيران/يونيو 2021 خلفاً للايطالي كارلو أنشيلوتي الذي انتقل لتدريب ريال مدريد.

وسيعود لامبارد الى التدريب للمرة الأولى منذ أن أقاله تشلسي في 25 كانون الثاني/يناير، بعدما كان مدرباً للفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب، منذ تموز/يوليو 2019.

وستكون المهمة الأساسية لابن الـ43 عاماً الذي سيخوض تجربته التدريبية الثالثة (درب دربي كاونتي موسم 2018-2019)، أن يجنب إيفرتون الهبوط الى المستوى الثاني "تشامبيونشيب"، إذ لا يفصله حالياً عن منطقة الخطر سوى أربع نقاط.

© 2022 AFP