أوباميانغ في طريقه لبرشلونة بعد تحريره من عقده مع أرسنال (تقارير)

بول شيلدز POOL/ا ف ب

مهاجم ارسنال الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ محتفلا بعد تسجيله هدفا في مرمى فولهام في الدوري الانكليزي. 12 ايلول/سبتمبر 2020

مدريد (أ ف ب) – أفادت وسائل إعلام إسبانية في وقت متأخر الإثنين أن مواطنها برشلونة سيضم المهاجم الدولي الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ، وذلك بعدما وافق فريقه أرسنال الإنكليزي على التخلي عنه من دون مقابل.

إعلان اقرأ المزيد

وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية الى أن أوباميانغ سيوقع عقداً لمدة ستة أشهر مع النادي الكاتالوني الساعي الى تعويض خسارة مهاجمه الجديد الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بعد اعتزاله لمشاكل في القلب ورحيل مواطنه النجم ليونيل ميسي الى باريس سان جرمان الفرنسي، مع خيار التمديد لعام إضافي.

ولم يكن برشلونة مضطراً الى الإعلان عن إتمام الصفقة قبل منتصف ليل الإثنين، أي موعد إقفال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك لأن الغابوني بات لاعباً حراً من عقده مع أرسنال.

وسافر أوباميانغ الى برشلونة حيث يملك والده منزلاً، للمفاوضة على انتقاله الى "بلاوغرانا"، لكن الصفقة اصطدمت بالمطالب المالية للاعب البالغ 32 عاماً الذي غاب عن منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

ويعاني برشلونة من ديون هائلة تصل الى مليار يورو، ما أدى الى خسارة ميسي لصالح سان جرمان.

وكان النادي الكاتالوني يمني النفس بالتخلص من المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال فترة الانتقالات الحالية مقابل بدل، لكن الأخير لم يجد فريقاً ما سيبقيه في "كامب نو" حتى الصيف المقبل وبالتالي سيرحل كلاعب حر من دون مقابل.

وكانت صفقة التعاقد مع أوباميانغ مرتبطة برحيل ديمبيلي، وهو الأمر الذي تسبب في بادىء الأمر بإيقاف المفاوضات بين الغابوني والنادي الكاتالوني.

لكن مع قبول أرسنال بالتخلي عن قائده السابق من دون مقابل، عاد الطرفان للتفاوض ومن المتوقع الإعلان عن إتمام الصفقة في الساعات القليلة المقبلة بحسب التقارير.

ويُعتَقَد بأن أوباميانغ وافق على تخفيض الراتب الذي كان يتقاضاه مع أرسنال والمقدر بـ300 ألف يورو أسبوعياً، من أجل تسهيل عملية انتقاله الى فريق المدرب تشافي هرنانديس الذي يهدف الى قيادة الفريق الى أحد المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل برشلونة حالياً المركز الخامس بفارق نقطة خلف المركز الرابع الأخير المؤهل لدوري الأبطال والذي يتواجد فيه خصمه لمباراة الأحد أتلتيكو مدريد حامل اللقب.

وبات أوباميانغ خارج حسابات أرسنال ومدربه الإسباني ميكيل أرتيتا الذي جرد الغابوني من شارة القائد واستبعده عن الفريق منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر لأسباب تأديبية.

واختير أوباميانغ قائدا لأرسنال في عام 2019، وقاد الفريق الى الفوز بلقبه الوحيد تحت قيادة أرتيتا عندما سجل هدفين في نصف نهائي ونهائي كأس الاتحاد الإنكليزي عام 2020.

ومع ذلك، تراجع مستوى أوباميانغ منذ تمديد عقده لمدة ثلاث سنوات في أيلول/سبتمبر 2020 في خطوة جعلته أحد أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الممتاز بقيمة 18 مليون جنيه استرليني (24 مليون دولار) سنوياً.

وسجل أوباميانغ 10 أهداف فقط في الدوري الموسم الماضي حيث احتل أرسنال المركز الثامن، وأحرز أربعة أهداف في 14 مباراة هذا الموسم.

ودافع الغابوني عن ألوان "المدفعجية" منذ كانون الثاني/يناير 2018 حين انتقل اليه من بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة قياسية في حينها بالنسبة للنادي اللندني (56 مليون جنيه استرليني).

© 2022 AFP