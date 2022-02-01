بطولة إنكلترا: كانسيلو يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2027

ايان كينغتون اي كاي اي ايميدجز/ا ف ب

مدافع مانشستر سيتي البرتغالي جواو كانسيلو خلال فترة الاحماء قبل مباراة فريقه ضد ارسنال في الاول من كانون الثاني/يناير 2022

لندن (أ ف ب) – جدد الظهير البرتغالي الدولي جواو كانسيلو عقده مع مانشستر سيتي الإنكليزي لعامين إضافيين حتى حزيران/يونيو 2027، كما أعلن النادي الشمالي في بيان الثلاثاء.

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ويعتبر كانسيلو أحد الركائز الأساسية في كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا منذ انتقاله الى صفوف الفريق عام 2019 قادماً من يوفنتوس الإيطالي حيث خاض معه 106 مباريات وتوج بثلاثة ألقاب.

وعلق كانسيلو (27 عاما) على تجديد عقده بالقول "مانشستر سيتي ناد رائع، وبالتالي أنا سعيد للغاية للتوقيع على هذا الاتفاق الجديد".

وتابع "يملك لاعبو مانشستر سيتي كل ما هم بحاجة اليه لبلوغ أقصى إمكانياتهم بوجود تسهيلات رائعة، زملاء رائعين ومدرب مدهش يحثنا كل يوم على تقديم أفضل ما لدينا".

في المقابل، قال المدير الرياضي في مانشستر سيتي الإسباني تشيكي بيغيريستاين "جواو هو محترف من الدرجة الأولى. يعشق كرة القدم ويظهر تصميما كبيرا كل يوم لكي يصبح أفضل".

وتابع "يستطيع جواو اللعب في أكثر من مركز أكان على الرواق الأيمن أو الأيسر وحتى في منتصف الملعب. إنه حلم لكل مدرب".

© 2022 AFP