بطولة فرنسا: ليون يقلب الطاولة على مرسيليا ويحرمه من الوصافة

لاعبو مرسيليا يحتفلون بهدف ماتيو غندوزي (إلى اليمين) في مرمى ليون في مباراة مؤجلة من المرحلة 14 في الدوري الفرنسي على ملعب غروباما في الاول من شباط/فبراير 2022

ليون (أ ف ب) – حرم ليون ضيفه مرسيليا من وصافة الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز قاتل 2-1 الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة عشرة على خلفية أحداث شغب.

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وكانت المباراة بين الفريقين والمقررة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي توقفت بعد أربع دقائق من صافرة البداية إثر أعمال شغب أصيب على إثرها لاعب مرسيليا ديميتري باييت بعبوة مياه على رأسه.

ويدين ليون بالنقاط الثلاث إلى مهاجمه البديل موسى ديمبيليه الذي أربك دفاع مرسيليا، فسجل زميله السويسري جيردان شاكيري هدف التعادل (76) رداً على هدف التقدم للضيف عبر ماتيو غندوزي بعد 10 دقائق من صافرة البداية، قبل أن يوجه ديمبيليه الضربة القاضية في الدقائق القاتلة بتسجيله هدف الفوز (89).

وتجمد رصيد النادي المتوسطي الذي تلقى خسارته الأولى في مبارياته العشرة الاخيرة عند 40 نقطة في المركز الثالث، متأخراً بفارق نقطتين عن نيس الثاني و13 عن باريس سان جرمان المتصدر، فيما صعد ليون للمركز السابع مع 34 نقطة.

وخاض ليون اللقاء من دون العديد من كوادره الاساسية، فغاب مهاجمه الكاميروني كارل توكو-إيكامبي لارتباطه مع منتخب بلاده المضيف لكأس أمم إفريقيا (وصل إلى نصف النهائي)، وحسام عوار والبرازيلي الدولي لوكاس باكيتا المشارك في تصفيات قارة أميركا الجنوبية.

في المقابل، خاض النادي المتوسطي الذي يشرف عليه الأرجنتيني خورخي سامباولي اللقاء بصفوف شبه مكتملة، ومنتشياً من تأهله إلى ربع نهائي الكأس المحلية السبت بعد فوزه بركلات الترجيح على مونبلييه، وسبقه فوزه على لنس بهدفين نظيفين في الدوري.

وعلى ملعب غروباما ستاديوم وخلف أبواب موصدة، افتتح مرسيليا التسجيل برأسية لاعب وسطه المغربي الأصل غندوزي بعدما تابع ركلة ركنية نفذها باييت من الجهة اليسرى في شباك الحارس البرتغالي أنتوني لوبيش (10)، في ثالث أهدافه في "ليغ1" هذا الموسم.

وتألق حارس مرسيليا الاسباني باو لوبيس مرتين في الدقيقة 71، فتصدى بداية لتسديدة البديل موسى ديمبيليه الذي دخل بدلاً من المدافع الإيطالي إيمرسون في الدقيقة 64، ليعود ويتدخل مرة جديدة لتسديدة ماكسونس كاكيريه من 20 متراً، قبل أن ينحني أمام رأسية السويسري شاكيري من علامة الجزاء (76).

وفي وقت بدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل، سجل ديمبيليه هدف الفوز بكرة ساقطة فوق الحارس بعدما روض الكرة على بعد 25 متراً واخترق إثر تمريرة من شاكيري (89).

بور-د ح/ر م

© 2022 AFP