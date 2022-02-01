تصفيات مونديال 2022: اليابان تؤجل تأهل السعودية وتعزز حظوظها

فيليب فونغ ا ف ب/ا ف ب

الياباني تاكومي مينامينو مسجلاً الهدف الأول لمنتخب بلاده في مرمى السعودية خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في 1 شباط/2022

ساياما (اليابان) (أ ف ب) – فرّط المنتخب السعودي بحسم تأهله مبكراً إلى مونديال قطر 2022 بخسارته 2-صفر الثلاثاء أمام مضيفته اليابان، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

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وعلى ملعب "سايتاما 2002"، سجل مهاجم ليفربول الإنكليزي تاكومي مينامينو (32) وجونيا إيتو (50) هدفي منتخب "الساموراي".

ودخل السعوديون المباراة وهم يمتلكون فارق أربع نقاط مع اليابان في صدارة المجموعة الثانية، وكان تحقيق الفوز سيضمن لهم بطاقة العبور إلى قطر.

ورغم الخسارة، حافظ المنتخب السعودي على صدارة المجموعة مع 19 نقطة من ثماني مباريات، وبات يحتاج إلى 3 نقاط من مباراتيه المتبقيتين أمام الصين وأستراليا ليتأهل رسمياً، بينما رفعت اليابان رصيدها الى 18 نقطة في المركز الثاني، و14 نقطة لأستراليا الثالثة من سبع مباريات.

وجاءت بداية المباراة هادئة من دون فرص تذكر. وسنحت فرصة لليابان عندما انطلق إيتو في الجهة اليمنى وراوغ مدافعاً قبل أن يرسل عرضية إلى القائم القريب كان الحارس محمد العويس لها بالمرصاد (29).

وبدأ اليابانيون الضغط بعدها، ما أثمر هدفاً بعدما أرسل إيتو عرضية وصلت إلى منتصف منطقة الجزاء فاستقبلها مينامينو وراوغ مدافعاً وسدد كرة ارتطمت بالعويس ودخلت الشباك (32).

ورد المنتخب السعودي عبر انطلاقة ياسر الشهراني في الجناح الأيسر، قبل أن يرسل تمريرة عرضية وصلت إلى محمد كنو غير المراقب لكنه لم يتمكن من الوصول إليها (35).

ودخل المنتخب الياباني الشوط الثاني بقوة، وعزز تقدمه بعد خمس دقائق عن طريق إيتو الذي استلم تمريرة يوتو ناغاتومو على مشارف منطقة الجزاء وأطلق تسديدة "على الطائر" في الزاوية البعيدة للمرمى (50).

حاول المدرب الفرنسي هيرفي رينار العودة بالمباراة من خلال سلسلة تبديلات بإدخال هتان باهبري وخالد الغنام وعبدالله الحمدان، لكن ذلك لم يثمر أهدافاً، لتنتهي المباراة بثلاث نقاط في جعبة اليابانيين.

© 2022 AFP