تصفيات مونديال 2022: كوريا الجنوبية الى النهائيات للمرة الحادية عشرة بفوزها على سوريا

كريم سهيب ا ف ب

مدافع كوري الجنوبية كيم جين-سو فرحاً بهدف السبق في مرمى سوريا خلال لقاء المنتخبين في استاد "راشد" في دبي ضمن منافسات الجولة الثامنة من المجموعة الاولى للدور الحاسم من التصفيات الآسيوية في الاول من شباط/فبراير 2022

دبي (أ ف ب) – بلغ المنتخب الكوري الجنوبي نهائيات كأس العالم للمرة الحادية عشرة في تاريخه والعاشرة تواليًا، بعد أن حجز الثلاثاء بطاقته الى مونديال قطر 2022 بفوزه 2-صفر على نظيره السوري في استاد "راشد" في دبي ضمن منافسات الجولة الثامنة من المجموعة الاولى للدور الحاسم من التصفيات الآسيوية.

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ورفعت كوريا الجنوبية رصيدها الى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن الامارات العربية الثالثة قبل جولتين من نهاية الدور الحاسم، لتلحق بإيران التي سبقت أن ضمنت الخميس الماضي إحدى البطاقتين المباشرتين عن المجموعة الى العرس العالمي.

وسجل هدفي كوريا الجنوبية كيم جين-سو (53) وكوون تشانغ-هون (71).

وتجمد رصيد سوريا عند نقطتين في أسفل الترتيب بعد أن منيت بالخسارة السادسة مقابل تعادلين، حيث ستنحصر بطاقة المركز الثالث الذي يخوّل صاحبه خوض الملحق بين العراق (5 نقاط)، لبنان (6) والامارات (9) التي تبدو حظوظها الاوفر.

وكانت كوريا الجنوبية خاضت نهائيات كأس العالم للمرة الاولى في العام 1954 لتغيب بعدها 30 عامًا، قبل أن تعود في مونديال المكسيك 1986 وتحفظ مكانها منذ حينها.

وتبقى أفضل نتيجة للـ"النمور الحمر" عندما حققوا المفاجأة باحتلالهم المركز الرابع في مونديال 2002 الذي استضافته بلادهم بالاشتراك مع اليابان، ويبقى المنتخب الآسيوي الوحيد الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم.

وغاب عمر السومة عن تشكيلة "نسور قاسيون" بشكل مفاجئ، وسط تضارب في المعلومات عن السبب، بين الاصابة وطلب لاعب الأهلي السعودي عدم اللعب بعد المناوشات التي حدثت بينه وبين الجمهور السوري بعد نهاية مباراة في الخسارة امام الامارات صفر-2 في الجولة الماضية.

وكانت الفرصة الأولى لصالح سوريا عندما أخطأ كيم جين-سو في إرجاع الكرة الى حارس مرماه سيانغ غيو كيم ليخطفها محمود المواس لكنه سدد الى جانب القائم( 23).

وعوض سو خطأ الشوط الأول بافتتاح التسجيل بعدما حول كرة عرضية برأسه في شباك حارس مرمى سوريا ابراهيم عالمة (53).

وأضاف البديل كوون الهدف الثاني بتسديدة بيسراه من خارج منطقة الجزاء خدعت الحارس عالمة الذي حاول صدها دون جدوى (71).

© 2022 AFP