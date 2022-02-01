دل بوترو يعود الى ملاعب كرة المضرب لأول مرة منذ عامين ونصف

الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو خلال مباراته مع التشيلي نيكولاس خاري في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، باريس في 28 ايار/مايو 2019

بوينوس ايرس (أ ف ب) – يُسجل بطل فلاشينغ ميدوز السابق الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو عودته الى ملاعب كرة المضرب لأول مرة منذ عامين ونصف العام، وذلك حين يشارك الأسبوع المقبل في دورة بوينوس أيرس بحسب ما أعلن المنظمون.

إعلان اقرأ المزيد

وغاب ابن الـ33 عاماً عن الملاعب منذ إصابته بكسر في الركبة في حزيران/يونيو 2019 خلال مشاركته في دورة كوينز الإنكليزية.

وخضع الأرجنتيني الذي وصل في تصنيف المحترفين الى المركز الثالث في صيف 2018، لأربع عمليات جراحية في ركبته بسبب تلك الإصابة التي جعلته يتراجع في تصنيف "أي تي بي" الى المركز 757.

وأعلن منظمو دورتي بوينوس أيرس وريو التي تقام بعدها بأسبوع، عن توجيه بطاقة دعوة الى اللاعب الذي توج بطلاً لفلاشينغ ميدوز عام 2009 والذي تعرض أيضاً لكسر في ركبته خلال دورة شنغهاي للماسترز في تشرين الأول/أكتوبر 2018 بعدما عانى قبلها من إصابات متعددة في الرسغ تطلبت أيضاً إجراء أربع عمليات جراحية.

ويعود اللقب الأخير والثاني والعشرين في مسيرة الأرجنتيني الى دورة إنديان ويلز للماسترز عام 2018، فيما تعود مشاركته الأخيرة في دورة بوينوس أيرس الى عام 2006 حين كان في السابعة عشرة من عمره حيث خرج من الدور الأول على يد المصنف أول عالمياً سابقاً الإسباني خوان كارلوس فيريرو.

وفي الأسابيع الأخيرة، أعرب ديل بوترو عن رغبته في العودة الى الملاعب من خلال المشاركة في دورة بوينوس أيرس.

© 2022 AFP