دوري "أن بي ايه": كوري يقود ووريرز لفوز جديد بـ21 نقطة في الربع الأخير

نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري يحاول التسديد في سلة يوتا جاز ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. الاول من كانون الثاني/يناير 2021

لوس انجليس (أ ف ب) – سجل ستيفن كوري 21 من نقاطه الأربعين في الربع الأخير ليقود غولدن ستايت ووريرز الى فوزه السادس توالياً، وذلك على حساب مضيفه هيوستن روكتس 122-108 الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وكان ووريرز متقدماً على روكتس بفارق 4 نقاط في الربع الأخير حين استلم كوري زمام الأمور بتسجيله النقاط الخمس التالية لتصبح النتيجة 113-104 قبل أربع دقائق على النهاية، ثم أضاف سلة أخرى في المنطقة الملونة وثلاثية ليضع فريقه بعيداً عن متناول مضيفه ويمنحه الفوز الثامن والثلاثين في 51 مباراة، معززاً مركزه الثاني في المنطقة الغربية خلف فينيكس صنز (40 فوزاً و9 هزائم).

ونجح كوري في 7 ثلاثيات، بينها 4 في الربع الأخير الذي كان الأفضل في مسيرته من ناحية عدد النقاط، وأضاف 9 تمريرات حاسمة مع 5 متابعات، فيما ساهم الكندي أندرو ويغينز بـ23 نقطة والعائد بعد غياب طويل كلاي تومسون 14.

وفي الجهة المقابلة، كان كريستيان وود (24 نقطة، بينها 17 في الشوط الأول، مع 13 متابعة) الأفضل في صفوف روكتس من دون أن يجنب الأخير هزيمته الحادية عشرة توالياً على أرضه والرابعة على التوالي بالمجمل والسادسة والثلاثين هذا الموسم.

وأنهى ووريزر الشوط الأول متقدماً بفارق 9 نقاط، لكن روكتس استهل الربع الثالث بثماني نقطة مقابل اثنتين فقط لفريق المدرب ستيف كير، مقلصاً الفارق الى ثلاث نقاط 60-63 بفضل ثلاثية وسلة استعراضية من وود.

وبقي روكتس قريباً من ضيفه مع انتصاف الربع الثالث حيث كان الفارق ثلاث نقاط أيضاً بعد ثلاثية من كيفن بورتر جونيور.

واستلم كوري زمام المبادرة ورد بثلاث رميات حرة بعدما ارتكب عليه خطأ خلال محاولة من خارج القوس، قبل أن يضيف سلة بعد ثلاث ثوانٍ، ليوسع الفارق الى 74-65 مع بقاء 5 دقائق على نهاية الربع.

ووصل الفارق بين الفريقين الى 18 نقطة قبل دقيقتين على نهاية الربع بعد 11 نقطة للضيوف، بينها ثلاثية لكوري، لكن روكتس لم يستسلم ورد بـ11 نقطة مقابل اثنتين فقط للضيوف ليقلص الفارق الى 9 نقاط 78-87 في نهاية الربع، قبل أن يعود كوري ويخلق الفارق بأدائه الخارق في الربع الأخير.

فوز جديد لسيكسرز رغم غياب إمبيد

واستفاد بوسطن سلتيكس على أكمل وجه من الغيابات الكثيرة في صفوف ضيفه ميامي هيت ليحقق فوزه الرابع في آخر خمس مباريات، وجاء بنتيجة كبيرة 122-92 في لقاء وصل خلاله الفارق بين الفريقين حتى 32 نقطة قبل أن يستقر في النهاية عند ثلاثين.

وبعد مشاركته لـ21 مباراة متتالية مع معدل 33.1 نقطة في المباراة الواحدة، مُنِحَ العملاق الكاميروني جويل إمبيد فرصة لالتقاط أنفاسه والراحة، لكن ذلك لم يمنع فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز من الفوز على ضيفه ممفيس غريزليز 122-119 بعد مباراة مثيرة حسمت بعد التمديد.

توبياس هاريس (رقم 12) في توغل نحو السلة خلال مباراة فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وضيفه ممفيس غريزليز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيلادلفيا، بنسيلفانيا في 31 كانون الثاني/يناير 2022 تيم نواشوكوو غيتي/غيتي عبر ا ف ب

وبغياب إمبيد، خطف تايريس ماكسي الأضواء بتسجيله 33 نقطة، بينها سلة في آخر 26.4 ثانية من الشوط الإضافي، وأضاف توبياس هاريس 31 نقطة وأندري دروموند 16 مع 23 متابعة، ليمنحوا فريقهم فوزه الخامس توالياً والخامس عشر في آخر 18 مباراة، متمسكاً بمركزه الثالث في المنطقة الشرقية بـ31 فوزاً مقابل 19 هزيمة أمام كليفلاند كافالييرز الفائز بدوره على نيو أورليانز بيليكانز 93-90 بفضل 21 نقطة من براندون غودوين و16 من جاريت ألن و15 مع 11 متابعة من كيفن لوف.

وفي المباريات الأخرى، فاز إنديانا بايسرز على لوس أنجليس كليبرز 122-116، ونيويورك نيكس على ساكرامنتو كينغز 116-96، وتورونتو رابتورز على أتلانتا هوكس 106-100، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على بورتلاند ترايل بلايزرز 98-81.

© 2022 AFP