برشلونة يُعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025

بول إيليس ا ف ب/ارشيف

الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ ينضم لبرشلونة الإسباني بعد تحريره من عقده مع أرسنال الإنكليزي

برشلونة (أ ف ب) – أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الأربعاء عن تعاقده مع المهاجم الدولي الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ حتى 2025، وذلك بعدما تحرر اللاعب من عقده مع فريقه السابق أرسنال الإنكليزي.

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وقال النادي الكاتالوني في بيان "توصل برشلونة وبيار-إيميريك أوباميانغ الى اتفاق كي ينضم اللاعب إلى النادي بعدما أنهى المهاجم عقده مع أرسنال"، مضيفاً "سيوقع اللاعب عقداً حتى حزيران/يونيو 2025 مع خيار الموافقة على رحيله في 30 حزيران/يونيو 2023، على أن يكون البند الجزائي لشرائه 100 مليون يورو".

ويأتي الإعلان الرسمي عن ضم ابن الـ32 عاماً بعد اقفال فترة الانتقالات الشتوية مساء الإثنين، وذلك لأنه محررُ من عقده مع أرسنال الذي أعلن الثلاثاء عن فسخ ارتباطه بالدولي الغابوني.

وشوهد القائد السابق للنادي اللندني في صور وهو يشارك في التدريبات مع برشلونة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء.

ووصل أوباميانغ الى إسبانيا الاثنين قبل اقفال نافذة الانتقالات الشتوية، إلاّ أنّ برشلونة لم يعلن عن أي صفقة قبل انقضاء المهلة بانتظار حسم رسمياً تحريره من العقد.

وبات أوباميانغ خارج حسابات أرسنال ومدربه الإسباني ميكيل أرتيتا الذي جرد الغابوني من شارة القائد واستبعده عن الفريق منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر لأسباب تأديبية.

ووفقاً لتقارير، كان أوباميانغ من اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الانكليزي براتب أسبوعي يبلغ 250 ألف جنيه استرليني (330 ألف دولار).

ويُعتَقَد بأن أوباميانغ وافق على تخفيض الراتب الذي كان يتقاضاه مع أرسنال من أجل تسهيل عملية انتقاله الى فريق المدرب تشافي هرنانديس الذي يهدف الى قيادة الفريق الى أحد المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولهذا السبب ضم أيضاً الجناح فيران توريس من مانشستر سيتي الإنكليزي مقابل 55 مليون يورو واستعارته الإسباني الآخر آداما تراوري من ولفرهامبتون الإنكليزي.

ويحتل برشلونة حالياً المركز الخامس بفارق نقطة خلف المركز الرابع الأخير المؤهل لدوري الأبطال والذي يتواجد فيه منافسه لمباراة الأحد أتلتيكو مدريد حامل اللقب.

© 2022 AFP