بطولة إسبانيا: تشافي سيقرر ما إذا كان ديمبيلي سيلعب أم لا (لابورتا)

مدريد (أ ف ب) – قال رئيس برشلونة الإسباني لكرة القدم جوان لابورتا أن المدرب تشافي هرنانديس سيقرر ما إذا كان المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي سيشارك في القسم الثاني من الموسم من عدمه بعد رفضه تجديد عقده مع الفريق.

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وكان برشلونة طلب من ديمبيلي تجديد عقده أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية التي اسدل الستار عليها منتصف ليل الاثنين، لكن المهاجم الفرنسي لم يتخذ أي قرار مؤكدا أنه لن يخضع "لابتزاز" النادي.

وكشف لابورتا بأن ديمبيلي رفض عرضا للانضمام الى أحد الأندية الإنكليزية الاثنين في آخر يوم للانتقالات مشيرا الى ان برشلونة يعتقد بأن اللاعب قد قرر بالفعل وجهته المقبلة عندما ينتهي عقده مع الفريق الكاتالوني في 30 حزيران/يونيو المقبل.

ولدى سؤاله عما إذا كان ديمبيلي سيشارك في صفوف برشلونة في مبارياته المتبقية هذا الموسم، أجاب لابورتا على هامش تقديم جناحه الجديد آداما تراوري العائد إلى صفوفه على سبيل الاعارة من ولفرهامبتون الانكليزي "هذا أمر يعود الى المدرب. لكن ما اعتقده بأن المدرب يلعب من أجل الموسم الحالي والمقبل وبالتالي سيكون من الصعب على أي لاعب لم يجدد عقده ان يلعب لا سيما أنه سيترك النادي في نهاية الموسم".

وذهب المدير الرياضي لبرشلونة، الهولندي جوردي كرويف في الاتجاه ذاته عندما قال "قام النادي بالتعاقد مع لاعبين يستطيعون تسجيل الأهداف. يملك تشافي اختيارات كبيرة في هذا المركز أكبر مما كانت عليه الحال في كانون الاول/ديسمبر".

© 2022 AFP