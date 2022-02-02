بطولة فرنسا: بلايلي انتقل الى أوروبا لتطوير مستواه

مهاجم المنتخب الجزائري يوسف بلايلي خلال مؤتمر صحافي لتقديمه الى وسائل الاعلام عقب انتقاله الى صفوف بريست الفرنسي في الثاني من شباط/فبراير 2022.

باريس (أ ف ب) – اعتبر جناح منتخب الجزائر لكرة القدم يوسف بلايلي المنتقل قبل يومين الى صفوف نادي بريست الفرنسي أنه انتقل للعب في صفوف أحد الأندية الأوروبية لكي يطور مستواه وذلك خلال تقديمه في مؤتمر صحافي الاربعاء.

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وقال بلايلي الذي توصل الى اتفاق لفسخ عقده مع نادي قطر القطري في كانون الاول/ديسمبر الماضي "قررت المجيء الى أوروبا لكي أطور مستواي. لا أخشى من الضغوطات، فأنا عايشتها في صفوف منتخب الجزائر" مشيدا بالترحيب الذي لقيه من زملائه الجدد.

وأوضح بلايلي الذي سيبلغ الثلاثين من عمره في اذار/مارس المقبل، أن الدوري الفرنسي "بطولة بدنية" مشيرا إلى أنه لم يتمكن من إظهار قيمته خلال فترة وجيزة قضاها في صفوف أنجيه (أيلول/سبتمبر 2017-2018).

واضاف "في صفوف بريست، إن شاء الله سألعب من أجل تسجيل الأهداف وسأبذل قصارى جهدي للمجموعة وانصار النادي".

وساهم بلايلي بشكل كبير في تتويج منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية في مصر عام 2019 وسجل هدفين، كما أحرز مع "محاربي الصحراء" كأس العرب التي اقيمت آواخر العام الماضي في قطر حيث سجل هدفين وحصل على ركلتي جزاء وقام بتمريرة حاسمة.

وقال المدير الرياضي في بريست غريغوري لورنزي "نعرف يوسف وكل ما قام به في صفوف منتخب الجزائر. كان أحد الأولويات بالنسبة إلينا في المركز الذي يشغله. لم نتكلم عنه في العلن وعملنا بسرية مطلقة للحصول على خدماته".

ويحتل بريست المركز الثالث عشر في الدوري الفرنسي.

© 2022 AFP