دوري أن بي ايه: صنز يؤكد جديته بتجديده الفوز على نتس

نجم فينيكس صنز ديفن بوكر خلال المباراة ضد بروكلين نتس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فينيكس، اريزونا في 1 شباط/فبراير 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – أكد فينيكس صنز مرة أخرى أن وصوله الى نهائي الموسم الماضي لم يكن وليد الصدفة، وذلك بتجديده التفوق على بروكلين نتس الذي يعتبر، أقله على الورق، الفريق الأقوى في المنطقة الشرقية، بعدما تغلب عليه 121-111 الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وبتحقيقه فوزه الحادي عشر توالياً والرابع عشر في آخر 15 مباراة، بقي صنز محلقاً في صدارة المنطقة الغربية والترتيب العام بـ41 فوزاً مقابل 9 هزائم، فيما يحتل نتس المركز السادس في المنطقة الشرقية بعد تلقيه الهزيمة الخامسة توالياً والحادية والعشرين هذا الموسم.

وكما فعل في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، خرج صنز منتصراً من مواجهته مع نتس لكن هذه المرة في فينيكس في لقاء لم يسمح خلاله لضيفه بالتقدم عليه لأكثر من نقطة وحيدة، فيما وصل أكبر فارق له الى 14 نقطة قبل أن يستقر في النهاية عند 10 نقاط.

ويدين صنز بهذا الفوز الى الثلاثي ديفن بوكر وميكال بريدجز وصانع الألعاب المخضرم كريس بول، إذ سجل الأول 35 نقطة مع 6 متابعات والثاني 27 مع 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة والثالث 20 مع 14 تمريرة حاسمة و4 متابعات، فيما ساهم البديل كامرون جونسون بـ16.

ومن جهة نتس الذي أنهى الربع الأول متخلفاً بفارق 10 نقاط في ظل استمرار غياب نجمه كيفن دورانت لإصابة في الركبة، فلم تكن عودة جيمس هاردن من الإصابة كافية رغم 22 نقطة و10 تمريرات حاسمة، ولا حتى جهود كايري إيرفينغ الذي سجل 26 نقطة أو بلايك غريفين الذي ساهم بـ17 نقطة.

وخلافاً لنتس الذي كان مرشحاً بقوة ليكون الأفضل في المنطقة الشرقية، واصل شيكاغو بولز مفاجأة الجميع، متجاوزاً وبعد 50 مباراة فقط عدد الانتصارات التي حققها في الموسم الماضي بأكمله (31 في 72 مباراة الموسم الماضي مقابل 32 حالياً)، وذلك بفوزه على ضيفه أورلاندو ماجيك 126-115، ما سمح له بتعزيز صدارته للمنطقة، مستفيداً من سقوط جديد للمتصدر السابق ميامي هيت.

وعلى ملعب "سكوتيابانك أرينا"، سجل غاري ترنت جونيور ثلاثين نقطة أو أكثر (33)للمباراة الخامسة توالياً، ليقود تورونتو رابتورز الى الفوز على ضيفه ميامي هيت 110-106، محققاً انتصاره الثالث توالياً فيما مني الأخيرة بهزيمة ثالثة توالياً.

ورغم غياب نجوم الفريق ستيفن كوري، كلاي تومسون، درايموند غرين والكندي أندرو ويغينز من أجل التقاط أنفاسهم والتعافي من إصابات طفيفة، واصل غولدن ستايت ووريرز مسلسل انتصاراته بالفوز السابع توالياً، وجاء على حساب مضيفه سان أنتونيو سبيرز 124-120، ليبقى قريباً من صنز في الصراع على زعامة المنطقة الغربية.

وحقق النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" للمرة الرابعة هذا الموسم بتسجيله 33 نقطة مع 15 متابعة و11 تمريرة حاسمة، ليقود ميلووكي باكس حامل اللقب لفوزه الثاني والثلاثين في 53 مباراة، وذلك على حساب ضيفه واشنطن ويزاردز 112-98، ملحقاً بالأخير هزيمته السادسة توالياً.

© 2022 AFP