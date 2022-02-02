شبكة "أيه بي سي" تعلّق عمل ممثلة أميركية اثر تعليقات بشأن المحرقة

انغيلا وايز ا ف ب/ارشيف

صورة من الارشيف التقطت بتاريخ 25 حزيران/يونيو 2019 لووبي غولدبرغ في نيويورك

نيويورك (أ ف ب) – أوقفت الممثلة الأميركية ووبي غولدبرغ الثلاثاء من البرنامج الحواري الذي تستضيفه لمدة أسبوعين بعد أن قالت إن الإبادة الجماعية النازية لستة ملايين يهودي "لا تتعلق بالعرق".

إعلان اقرأ المزيد

على الرغم من اعتذار مقدمة برنامج "ذي فيو" الحواري، قالت رئيسة "أيه بي سي نيوز" كيم غودوين إنها قررت أن ذلك غير كافٍ.

وقالت غودوين في بيان نُشر على حساب العلاقات العامة الخاص بالقناة التلفزيونية على تويتر "سأعلق عمل ووبي غولدبرغ بمفعول فوري لمدة أسبوعين بسبب تعليقاتها الخاطئة والمؤذية".

وأضافت "بينما اعتذرت ووبي، طلبت منها أن تأخذ وقتا للتفكير وفهم تأثير تعليقاتها".

وقالت الشخصية التلفزيونية الحائزة على جائزة أوسكار في برنامج "ذي فيو" على قناة "أيه بي سي" إن "مجموعتين من البيض" شاركتا المحرقة اليهودية.

وكتبت غولدبرغ في اعتذار على تويتر في وقت متأخر الإثنين "في برنامج اليوم، قلت إن المحرقة +غير مرتبطة بالعرق، بل بلا إنسانية البشر تجاه بعضهم البعض+".

وأضافت الممثلة البالغة 66 عاما "الشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم حاز على دعمي دائما وهذا لن يتغير. آسفة للأذى الذي تسببت به".

وبعد تعليقات غولدبرغ، أشار النقاد إلى أن العرق كان محوريا في الإبادة الجماعية، حيث اعتقد النازيون أنهم عرق رئيسي.

وغرد جوناثان غرينبلات رئيس رابطة مكافحة التشهير "كلا ووبي غولدبرغ، المحرقة كانت إبادة النازيين الممنهجة للشعب اليهودي الذي اعتبروه عرقا أدنى درجة".

وأضاف "لقد جردوهم من انسانيتهم واستخدموا هذه الدعاية العنصرية لتبرير قتل ستة ملايين يهودي. تحريف المحرقة أمر خطير".

وأفاد متحف المحرقة في الولايات المتحدة على تويتر أن "العنصرية محورية في العقيدة النازية".

وأضاف من دون الإشارة إلى تصريحات غولدبرغ "اليهود لم يتم تعريفهم بالدين بل بالعرق. المعتقدات العنصرية النازية اججت الإبادة والقتل الجماعي".

© 2022 AFP