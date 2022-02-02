عودة المهاجم الفرنسي غوميس إلى غلطة سراي

اوزان كوزي ا ف ب

اسطنبول (أ ف ب) – عاد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميس إلى غلطة سراي التركي بعد أيام قليلة من فسخ عقده بالتراضي مع الهلال السعودي، حسب ما أفاد الأربعاء النادي التركي الذي يعاني من تردي نتائجه في الدوري المحلي.

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وأكد غلطة سراي في بيان عن توصله "إلى اتفاق لانتقال اللاعب بافيتيمبي غوميس"، من دون تحديد مدة الصفقة أو شروط العقد.

وسبق للمهاجم الفرنسي المخضرم أن ارتدى القميص "الصفراء والحمراء" للنادي خلال موسم 2017-2018، وتصدر ترتيب الهدافين في الدوري مع 29 هدفاً عندما قاد النادي الى اللقب.

وصرّح رئيس النادي بوراك الماز الأربعاء "يعشق غوميس غلطة سراي كثيراً. قال إنه لم يُنهِ بعد مهمته هنا. هو لاعب بإمكانه أن يؤثر بشكل إيجابي على الفريق".

وكان الهداف ابن الـ 36 عاماً أكد في صفحته على "تويتر" الاحد أنه "سعيد بعودتي" إلى إسطنبول، على الرغم من عدم صدور أي تأكيد من جهة غلطة سراي لناحية التوقيع على عقد بينهما.

ودافع غوميس عن فريقي سانت إتيان وليون في فرنسا وسوانسي الويلزي في الدوري الانكليزي الممتاز، قبل أن ينتقل إلى غلطة سراي وثم الهلال السعودي وساهم مع الأخير بإحراز لقب دوري أبطال آسيا مرتين عامي 2019 و2021.

وأعلن الهلال الاسبوع الماضي رحيل مهاجمه الفرنسي عن صفوفه بعد 151 مباراة، سجل خلالها 116 هدفاً.

ويحتل غلطة سراي، وصيف بطل الدوري في الموسم الماضي، المركز الخامس عشر في الترتيب بعد 23 مرحلة هذا الموسم، متقدماً بفارق 3 نقاط فقط عن أوّل الهابطين إلى الدرجة الثانية.

وتخلى غلطة سراي عن مدربه الاسطوري فاتح تيريم في كانون الثاني/يناير بـ "اتفاق مشترك"، ليحل بدلاً منه الاسباني دومينيك تورنت المساعد السابق لمواطنه بيب غوارديولا خلال قرابة 10 أعوام في كل من برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الانكليزي.

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