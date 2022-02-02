فيدرر سيعرف ما يخبئ له المستقبل في نيسان/ابريل أو أيار/مايو

السويسري روجيه فيدرر خلال مقابلة مع الأميركي أندي روديك في اليوم الثاني من كأس لايفر في بوسطن في 25 أيلول/سبتمبر 2021.

باريس (أ ف ب) – أكد نجم كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر الأربعاء أنه سيعرف ما اذا كان بإمكانه العودة لممارسة اللعبة خلال شهري نيسان/أبريل أو أيار/مايو المقبلين.

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ولم يخض فيدرر أي مباراة منذ خروجه من الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في تموز/يوليو الماضي قبل ان يخضع لعملية جراحية في ركبته. وعموما، لعب فيدرر 13 مباراة فقط عام 2021.

وقال فيدرر على هامش لقاء لأحدى الشركات الراعية له "أريد العودة بقوة وسأبذل قصارى جهدي من أجل ذلك".

وكشف "ثمة أشياء هامة لي في الأشهر المقبلة. أعتقد بأنني سأعرف ما يخبئ لي المقتبل خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو المقبلين".

وأوضح "سأعاود التمارين غدا. ابذل الجهود المسموحة لي وبالتالي الامور تسير ببطء. أود القيام بأمور أكثر لكن الاطباء يطالبونني بالتروي".

واشاد فيدرر بصديقه الاسباني رافال نادال الفائز ببطولة استراليا المفتوحة ما جعله ينفرد بالرقم القياسي في عدد الالقاب الكبيرة التي كان يتقاسمها معه والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وقال في هذا الصدد "كان الأمر رائعا مشاهدة مشاعره بعد فوز كفاحي. قال لي رافا إنه لم يكن يشعر بأنه في حال جسدية جيدة قبل فترة لكنه الآن يحمل كأس بطولة أستراليا المفتوحة. انه مثال كبير وقدوة".

يذكر ان اللقب الكبير الأخير لفيدرر كان في بطولة ويمبلدون عام 2018.

© 2022 AFP