كأس إسبانيا: رايو فايكانو الى نصف النهائي للمرة الاولى منذ 40 عاما

اوسكار دل بوسو اف ب

لاعب رايو فايكانو الارجنتيني اوسكار تريخو (يمين) يحتفل بهدف الفوز في مرمى ريال مايوركا (1-صفر) في ربع نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا في الثاني من شباط/فبراير 2022.

مدريد (أ ف ب) – بلغ رايو فايكانو الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم للمرة الأولى منذ 40 عاما بفوزه على مايوركا 1-صفر الأربعاء في ربع النهائي.

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وسجل الأرجنتيني أوسكار تريخو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الاول بدقيقة واحدة بسبب عرقلة لاعب الوسط ألفارو غارسيا من قبل المدافع الأرجنتيني فرانكو روسو داخل المنطقة.

وكان رايو فايكانو عاد الى مصاف أندية الدرجة الأولى في إسبانيا مطلع الموسم الحالي وابلى بلاء حسنا حيث يحتل المركز الثامن، ونجح في التغلب على برشلونة 1-صفر في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويلتقي رايو فايكانو في الدور المقبل مع فالنسيا الفائز بصعوبة على ضيفه قادش 2-1.

وتقدم فالنسيا بهدف لمهاجمه البرتغالي غونسالو غيديش (24) قبل ان يدرك لوكاس بيريس التعادل لقادش من ركلة جزاء (54)، لكن الكلمة الاخيرة كانت لاصحاب الارض عن طريق هوغو دورو (79).

وزادت الامور صعوبة على قادش لادراك التعادل بطرد مدافعه خوان كالا (85).

ويختتم الدور ربع النهائي الخميس، فيلتقي ريال سوسييداد مع ريال بيتيس، في حين يحل ريال مدريد ضيفا على اتليتك بلباو الوصيف.

© 2022 AFP