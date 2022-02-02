ليون يريد استعادة خدمات مهاجمه السابق لاكازيت

مهاجم أرسنال الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت خلال مباراة فريقه ضد ساوثمبتون في الدوري الانكليزي في 11 كانون الأول/ديسمبر 2021.

ليون (أ ف ب) – أكد رئيس نادي ليون الفرنسي لكرة القدم جان ميشال اولاس ومديره الرياضي فانسان بونسو رغبتهما في استعادة خدمات مهاجم الفريق السابق الكسندر لاكازيت المنتهي عقده مع أرسنال الإنكليزي في نهاية الموسم الحالي.

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وكان ليون باع لاكازيت الى ارسنال قبل 4 سنوات ونصف مقابل صفقة بلغت 60 مليون يورو، وسيكون متاحا له استعادته في صفقة حرة لان عقد لاكازيت مع الفريق اللندني الشمالي ينتهي في 30 حزيران/يونيو المقبل.

وقال بونسو في مؤتمر صحافي خلال تقديم لاعبين جديدين انضما الى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية هما لاعب وسطه السابق تانغي دوميبيلي من توتنهام الإنكليزي ولاعب وسط بريست رومان فيفر "انه لاعب يحظى باهتمامنا لكل ما يمثله هنا".

واضاف "لقد رأينا مدى النضج الذي بلغه منذ ان ترك فريقنا وقد بقينا على تواصل معه".

اما رئيس النادي فقال "سنفعل كل ما هو ممكن ومهم لفريقنا" مشيرا الى ان ناديه لطالما حلم بعودة مهاجم ريال مدريد الإسباني الدولي كريم بنزيمة الى صفوف الفريق منذ ان تركه عام 2009، لكنه اعترف بان الحصول على خدمات لاكازيت هو "في متناول اليد اكثر".

وخاض لاكازيت الذي لعب 16 مباراة دولية مع فرنسا، 275 مباراة في مختلف المسابقات مع ليون وسجل 129 هدفا. في المقابل، سجل 70 هدفا في 192 مباراة مع ارسنال وتوج معه بطلا لكأس انكلترا مر واحدة.

© 2022 AFP