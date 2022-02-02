محاكمة مندي بتهم الاغتصاب في تموز/يوليو المقبل

ليندزي بارنابي ا ف ب

الفرنسي بنجامان مندي لاعب مانشستر سيتي الانكليزي بعد جلسة استماع في محكمة "تشستر كروان" في تشستر، شمال غرب انكلترا في 2 شباط/فبراير 2022

تشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – سيخضع الفرنسي بنجامان مندي ظهير مانشستر سيتي الانكليزي للمحاكمة في تموز/يوليو المقبل بتهمة الاغتصاب والاعتداء على ست نساء، بحسب أعلنت محكمة الاربعاء.

إعلان اقرأ المزيد

ظهر اللاعب البالغ 27 عامًا والذي أوقفه ناديه عن ممارسة اللعبة منذ آب/أغسطس الماضي، في قفص الاتهام في محكمة تشيستر كراون حيث واجه تهمة جديدة بمحاولة اغتصاب.

يواجه مندي الآن تسع تهم، بينها سبع متعلقة بالاغتصاب، من قبل ست نساء.

حدد القاضي باتريك تومسون يوم 25 تموز/يوليو موعدًا لمحاكمة مندي وشريكه في التهمة لويس ساها ماتوري. جلس مترجم فرنسي بين الرجلين، وتحدث مندي فقط لتأكيد هويته. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة ستة أسابيع فيما حدد تومسون جلسة استماع أخرى في 11 آذار/مارس.

أفرجت محكمة في شمال غرب إنكلترا الشهر الماضي بالكفالة عن الرجلين بعد أن كانا محتجزين منذ اعتقالهما في آب/أغسطس الفائت.

انضم مندي الى مانسستر سيتي من موناكو في العام 2017 وخاض معه 75 مباراة، إلا أنه عانى من تراجع في فورمته والعديد من الاصابات.

وخاض الظهير 10 مباريات مع منتخب فرنسا، آخرها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، علمًا أنه توج مع "الديوك" بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

© 2022 AFP