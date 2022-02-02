وزير الدفاع الإسرائيلي في المنامة في أول زيارة رسمية للبحرين

وزير الدفاع البحريني الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي مستقبلاً نظيره الإسرائيلي بيني غانتس في المنامة في 2 شباط/فبراير 2022.

المنامة (أ ف ب) – وصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الأربعاء إلى المنامة في أول زيارة رسمية له إلى البحرين منذ اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين في 2020، وفق ما أعلنت الدولة الخليجية.

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وقالت وزارة الدفاع البحرينية في بيان إنّ "الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع استقبل بيني غانتس وزير الدفاع لدولة إسرائيل لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي والوفد المرافق مساء الأربعاء".

وأضاف البيان أنّ الوزير الإسرائيلي "يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين".

وكان مكتب غانتس أعلن في وقت سابق الأربعاء أنّه "عصر اليوم" حطّت في مطار المنامة طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أقلّت غانتس وعدداً من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في الدولة العبرية بينهم قائد سلاح البحرية ديفيد ساعر سلامة.

وأضاف البيان أنّ "حفل استقبال أقيم في مطار البحرين الدولي لقي خلاله وزير الدفاع ترحيباً من نظيره البحريني عبد الله بن حسن النعيمي".

ولفتت الوزارة الإسرائيلية في بيانها إلى أنّ الطائرة التي أقلّت غانتس والوفد المرافق هي أول طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي تحطّ في البحرين.

ولم يذكر بيانا الوزارتين تفاصيل اللقاءات المرتقبة بين المسؤولين الإسرائيليين والبحريين، ولم يتّضح بعد ما إذا كان الجانبان سيناقشان الملف النووي الإيراني.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد دشّن في تشرين الأول/أكتوبر الفائت أول سفارة للدولة العبرية في البحرين، وذلك بعد عام على إعلان كلّ من أبوظبي والمنامة في 15 أيلول/سبتمبر 2020 إبرامهما اتفاقات برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وسبق أن وقعت كل من مصر (1979) والأردن (1994) على اتفاقات سلام مع إسرائيل.

ولاحقاً انضمّ المغرب والسودان الى البلدين الخليجيين.

وأثارت هذه الاتفاقات غضب الفلسطينيين الذين يعتبرونها خرقاً للإجماع العربي الذي جعل من حلّ النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني شرطا للسلام مع الدولة العبرية.

وكان غانتس زار المغرب أواخر العام الماضي، ووقّع خلال الزيارة اتفاقية لتسهيل شراء الدولة الإفريقية وسائل دفاعية إسرائيلية الصنع.

© 2022 AFP