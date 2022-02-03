أولمبياد بكين: البلجيكية ميليمانس تنجح في العودة الى القرية الأولمبية بعد عزلها في منشأة خاصة

اود اندرسن ا ف ب/ا ف ب

البلجيكية كيم ميليمانس في لقطة لها خلال مشاركتها في مسابقة الزحافات الصدرية في بطولة العالم في التنبرغ الالمانية. 12 شباط/فبراير 2021

بكين (أ ف ب) – قالت البلجيكية كيم ميليمانس التي تشارك في مسابقة الزحافات الصدرية ("سكيليتون") في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين انها عادت إلى القرية الأولمبية بعد أن تم إطلاق سراحها من منشأة عزل للمصابين بفيروس كورونا وذلك بعد رسالتها المؤثرة الى الجهات المختصة.

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وقالت البلجيكية (25 عاما) في رسالة عبر الفيديو "يبدو أن الفيديو وجهود لجنتي الأولمبية قد أثمرت بالفعل".

وكشفت "في الساعة 11.35 مساء، طُرق على بابي وتم اصطحابي إلى القرية الأولمبية. أنا الآن في جناح مخصص للمعزولين، لكن على الأقل عدت إلى القرية. أشعر بالأمان".

وقالت ميليمانس التي جاءت نتيجتها ايجابية لدى وصولها الى بكين قبل ايام من المتوقع "سأكون قادرة على التدرب بشكل أفضل قليلا هنا، شكرا لكم جميعا".

وعلى اثر اصابتها بفيروس كورونا تم نقلها بسرعة من القرية الأولمبية الواقعة الى منشأة معزولة في الجبال شمال العاصمة الصينية حيث تم حجرها.

وبعد خضوعها لسلسلة من الفحوصات السلبية، كانت ميليمانس تأمل بالعودة الى القرية الاولمبية لكن المسؤولين الصينيين قرروا نقلها بسيارة اسعاف الى مركز عزل آخر.

وقامت الرياضية ببث مقطع فيديو مؤثر الأربعاء على إنستغرام أعربت فيه عن احباطها مما يحصل معها وقالت والدموع تنهمر على وجنتيها "من الواضح أن هذا الامر صعب للغاية بالنسبة لي".

بعد مناشدتها تلك، عادت ميليمانس الى القرية الاولمبية وقالت اللجنة الأولمبية البلجيكية إنها "ستراقب عن كثب" الرياضية خلال الأيام السبعة المقبلة.

وستتمكن ميليمانس من التدريب على المضمار لكنها ستكون وحيدة. وفي القرية الاولمبية ستكون محجورة في غرفة لوحدها وستخضع للفحص للكشف عن فيروس كورونا مرتين يوميا.

وتستطيع ميليمانس المشاركة في التصفيات المحددة لمسابقتها في 11 شباط/فبراير الحالي.

واعربت اللجنة الاولمبية الدولية عن سعادتها لعودة الرياضية البلجيكية الى القرية الاولمبية وقال المتحدث باسمها كريستيان كلوي "نحن سعداء لان جميع الجهود ادت الى نهاية ناجحة".

© 2022 AFP