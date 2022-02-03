استقالة مسؤول في برشلونة بعد وصفه نادال بأنه "يمثّل الدولة العدوّة"

آرون فرانسيس ا ف ب/ارشيف

مدريد (أ ف ب) – تقدم مسؤول في نادي برشلونة بالاستقالة بعد وصفه نجم كرة المضرب الإسباني رافايل نادال، المعروف بدعمه للغريم ريال مدريد، بأنه "يمثل الدولة العدوّة".

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أكد رئيس النادي الكاتالوني جوان لابورتا الخميس استقالة ألفونس غودال، نائب رئيس مؤسسة برشلونة والداعم العلني لاستقلال كاتالونيا.

وأقرّ غودال بأن تغريدته قد "تضر بمؤسسة برشلونة بسبب ضغوط بعض الشركات ووسائل الإعلام".

وأطلق غودال على نادال اسم "رافايل نافيداد"، مترجماً "نادال" التي تعني عيد الميلاد باللغة الكاتالونية، إلى الصيغة الإسبانية للكلمة.

كتب عبر حسابه على تويتر "يزعجني رافايل نافيداد منذ اليوم الأول. أضعه في نفس الخانة مع لا روخا (لقب المنتخب الإسباني) وريال مدريد و(سائق الفورمولا واحد فرناندو) ألونسو وكل ما يمثل الدولة العدوة".

وينحدر نادال الذي فاز بلقبه الحادي والعشرين القياسي في البطولات الأربع الكبرى إثر تتويجه الأحد الفائت بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، من مايوركا لكنه معروف بكونه من أكبر مشجعي ريال مدريد.

أعلن غودال استقالته عبر تويتر الأربعاء بالقول "يمكن لتغريدة تشير إلى رأيي بشخص مشهور وذات قيمة أن تضر بمؤسسة برشلونة بسبب ضغوط بعض الشركات ووسائل الإعلام".

وتابع "لا أريد أن أكلف برشلونة فلسًا واحدًا أو أن أتخلى عن حريتي في التعبير. وبالتالي، أستقيل من منصبي. شكراً لكم!!".

وأكد لابورتا استقالة غودال خلال تقديم المهاجم الدولي الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ في ملعب "كامب نو" الخميس.

وقال في هذا الصدد إن غودال "اعتبر أنه نظرًا لوجود شكاوى من أصحاب العمل والمستثمرين والجهات الراعية للمؤسسة بسبب تغريدة كتبها، فإنه لا يريد إلحاق الضرر بالمؤسسة وقرر الاستقالة طواعية. تم احترام القرار وهذا كل شيء".

ووصف لابورتا نادال بأنه "شخص رائع" وأشار إلى أن النادي "هنأ رافا نادال على نجاحه الرياضي" في ملبورن، قبل أن يقول ممازحًا "إنه أمر مؤسف أنه ليس من برشلونة، ولكننا نسامحه لأنه يجعلنا نستمتع بكرة المضرب".

© 2022 AFP