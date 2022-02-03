بطولة إسبانيا: أوباميانغ سعيد بـ"فرصة العمر" في برشلونة

تقديم الدولي الغابوني بيار-إيميريك أوباميانع في ملعب كامب نو بعد توقيعه مع برشلونة في 2 شباط/فبراير 2022

برشلونة (أ ف ب) – وصف المهاجم الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ الخميس انضمامه إلى نادي برشلونة الإسباني بـ"فرصة العمر"، مؤكدًا أن الـ"بلاوغرانا" سيستعيد مكانته بين كبار القارة الأوروبية.

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تم تقديم أوباميانغ (32 عامًا) رسميًا في ملعب "كامب نو" الأربعاء بعد توقيعه مع النادي الكاتالوني بصفقة حرة بعد فسخ أرسنال الإنكليزي عقده مع اللاعب.

ووقع أوباميانع على عقد حتى حزيران/يونيو 2025 مع خيار الموافقة على رحيله في 30 حزيران/يونيو 2023، على أن يكون البند الجزائي لشرائه 100 مليون يورو.

قال المهاجم خلال مؤتمره الصحافي الأول "لطالما حلمت باللعب في الليغا. إنها فرصة مذهلة بالنسبة لي. لقد كان حلمًا منذ أن كنت صغيرًا، إنها فرصة العمر. برشلونة هو أحد أفضل الأندية في العالم وأنا سعيد جدًا بتواجدي هنا".

سيأمل النادي الكاتالوني في أن يساهم الغابوني في حل مشاكله التهديفية هذا الموسم ويساهم في مسعى الفريق لإنهاء الدوري في المراكز الاربعة الاولى والتأهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن خرج من دور المجموعات في الحالي للمرة الاولى منذ 2000-2001.

يعاني برشلونة من ديون تزيد عن مليار يورو ولا يزال يتعافى من رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المفاجئ إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

ويحتل الفريق المركز الخامس في الدوري على بعد 15 نقطة من الغريم ريال مدريد المتصدر.

قال "أوبا" خلال تقديمه "أعلم أننا سنعود إلى القمة، رويدًا رويدًا".

قد يخوض المهاجم مباراته الأولى على ملعب "كامب نو" في الملحمة المرتقبة ضد أتلتيكو مدريد الأحد ضمن منافسات الدوري، علمًا أن بطل إسبانيا يتقدم برشلونة ومدربه تشافي هرنانديس بنقطة يتيمة في المركز الرابع.

إلا أن اللاعب يعاني من نقص في الفورمة، إذ خاض آخر مباراة مع أرسنال في السادس من كانون الأول/ديسمبر الماضي. كما كان ضمن تشكيلة الغابون في كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في الكاميرون لكنه غاب عن أول مباراتين بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل أن يُستبعد كليًا بعد أن أفاد الطاقم الطبي للمنتخب أن اللاعب يعاني من "مشاكل في القلب".

وقال في هذا الصدد "لم ألعب منذ فترة طويلة ولكن في ذهني أنا جاهز للعب والمساهمة. تكلمت قليلاً مع المدرب ويراني في المركز رقم 9 (رأس حربة) ولكن إذا كان يحتاجني أن ألعب كجناح، أنا مستعد للقيام بذلك أيضًا".

سجل أوباميانغ 92 هدفًا في 165 مباراة مع أرسنال منذ انضمامه إليه في شتاء 2018، إلا أنه استُبعد عن الفريق مؤخرًا بسبب توتر العلاقة مع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتيا لأسباب تأديبية.

وقال اللاعب الذي كان يرتبط بعقد مع النادي اللندني حتى 2023 "لا أعتقد أنني قمت بأمر خاطئ. أعتقد (أن المشكلة) كانت منه. لم يكن سعيدًا. كنتُ هادئًا على الصعيد الشخصي".

© 2022 AFP