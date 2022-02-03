بطولة فرنسا: سان جرمان للنهوض من كبوة الخروج من مسابقة الكأس

فرانك فيف ا ف ب

نجم باريس سان جرمان الارجنتيني ليونيل ميسي خلال توجهه لتنفيذ ركلة الجزاء الترجيحية في مواجهة نيس في مسابقة كأس فرنسا في 31 كانون الثاني/يناير 2022

باريس (أ ف ب) – يسعى باريس سان جرمان للنهوض من كبوة فقدان لقب مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بخسارته على ارضه امام نيس بركلات الترجيح 5-6 الاثنين الماضي عندما يحل ضيفا على ليل الذي انتزع منه اللقب المحلي الموسم الماضي، وذلك في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري.

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وعلى الرغم من تقدمه بفارق كبير عن اقرب منافسيه، فان اداء فريق العاصمة لا يقنع كثيرا هذا الموسم لا سيما بعد خسارته كأس الابطال مطلع الموسم الحالي امام ليل بالذات، وعروضه المخيبة في مسابقة دوري الابطال حيث حل ثانيا في مجموعته وراء مانشستر سيتي الإنكليزي وسيلتقي ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني في لقاء قمة بعد اسبوعين.

لكن على الرغم من كل ذلك حافظ مدربه الارجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو المهدد بالاقالة لا سيما في حال عدم تخطي ريال مدريد في المسابقة القارية العريقة، على تفاؤله بقدرة فريقه على تحسين مستواه بقوله بعد الخروج امام نيس "استمر برؤية الامور بشكل ايجابي، كنت نستحق الفوز لكننا لم نحسن ترجمة الفرص الكثيرة التي سنحت لنا وافتقدنا الى الفعالية امام المرمى".

ولا يزال سان جرمان يفتقد الى جهود مهاجمه البرازيلي نيمار الذي عاود التمارين قبل ايام بعد اصابته باربطة الكاحل أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقطب الدفاع الاسباني سيرخيو راموس المصاب مجددا، ولاعب الوسط الهولندي جورجيو فينالدوم للسبب عينه.

ومن المتوقع ان يستعيد سان جرمان جهود لاعبيه الاميركيين الجنوبيين بعد مشاركتهم في تصفيات كأس العالم 2022 البرازيلي ماركينوس والارجنتينيان انخل دي ماريا ولياندرو باريديس، الى جانب مدافعه الايمن الدولي المغربي اشرف حكيمي الذي ودع مع منتخب بلاده "أسود الأطلس"نهائيات كأس الامم الأفريقية من ربع النهائي.

وستكون المواجهة مثيرة بين هداف ليل الكندي جوناثان ديفيد صاحب 12 هدفا هذا الموسم يحتل بها المركز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين، وباريس سان جرمان كيليان مبابي برصيد 11 هدفا.

وتفتتح المرحلة بلقاء مرسيليا وانجيه على ملعب فيلودروم الجمعة حيث يسعى اصحاب الارض الى تعويض خسارتهم امام ليون 1-2 منتصف الاسبوع في مباراة مؤجلة وكانت الاولى له في الدوري منذ شهرين.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي انتهت بالتعادل السلبي شهدت في نهايتها اعمال شغب بين انصار الفريقين.

ويتعين على مرسيليا عدم التفريط باي نقطة لان نيس صاحب المركز الثاني والذي يتقدم عليه بفارق نقطتين، يخوض مباراة سهلة على الورق عندما يستضيف كليرمون فيران الصاعد هذا الموسم الى مصاف اندية النخبة.

يذكر ان نيس يستضيف مرسيليا في ربع نهائي كأس فرنسا منتصف الاسبوع المقبل.

صراع اوروبي محتدم

وتبرز مباراة موناكو السابع وليون الثامن بفارق نقطة واحدة على ملعب لويس الثاني، كونهما يطمحان للمشاركة في احدى المسابقات الاوروبية الموسم المقبل وذلك بعد بداية متذبذة لكلاهما، فاضطر فريق الامارة الى الاستغناء عن خدمات مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش واستعان بالبلجيكي فيليب كليمان.

ويبتعد كل من ليون وموناكو بفارق 6 و7 نقاط عن مرسيليا صاحب المركز الثالث اخر المتأهلين الى دوري الابطال في الوقت الحالي.

ويعول موناكو على هداف الدوري وسام بن يدر صاحب 13 هدفا.

وفي المباريات الاخرى، يلتقي سانت اتيان مع مونبلييه، لوريان مع لنس، تروا مع متز، رينس مع بوردو، ستراسبورغ مع نانت ورين مع بريست.

© 2022 AFP