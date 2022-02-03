ديوكوفيتش سيقدم "روايته" عن جدل بطولة استراليا في الأيام المقبلة

بلغراد (أ ف ب) – أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، الخميس انه يخطط لتقديم في الايام المقبلة "نسخته" عما حصل خلال الفشل الذي أدى إلى ترحيله من أستراليا قبيل انطلاق منافسات باكورة بطولات غراند سلام لكرة المضرب.

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وتم الغاء تأشيرة دخول "ديوكو" الشهر الماضي فور وصوله إلى الاراضي الاسترالية تمهيداً للدفاع عن لقبه بطلاً لاستراليا المفتوحة على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، قبل أن يقرر البقاء خارج الأضواء منذ عودته إلى بلده الام حيث لم يظهر سوى في مناسبات نادرة.

قال ديوكوفيتش، الفائز ببطولة استراليا 9 مرات، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في بلغراد ""أناشد التحلي بالصبر وفي الأيام السبعة إلى العشرة القادمة سأتحدث إلى وسائل الإعلام بشكل أكثر شمولاً حول روايتي للقصة".

ولم يقدّم ابن الـ 34 عاماً أي تفاصيل اضافية عن خططه المستقبلية، في حين شكر رئيس البلاد والشعب الصربي على الدعم الذي قدموه له خلال محنته.

وفي حين لم يكن ديوكوفيتش قادراً على الدفاع عن لقبه بحثاً عن لقبه الـ 21 في البطولات الكبرى، شاهد الاسباني رافايل نادال ينتزع اللقب في ملبورن للمرة الثانية في مسيرته ويفك ارتباطه معه ومع السويسري روجيه فيدرر، بلقبه الـ 21 التاريخي في غراند سلام (فاز على الروسي دانييل مدفيديف).

ورغم غيابه، حافظ الصربي على صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين الصادر في وقت سابق من هذا الأسبوع، ليرفع رقمه القياسي في المركز الأوّل إلى 358 أسبوعاً.

© 2022 AFP