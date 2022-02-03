كأس إسبانيا: بيتيس يكتسح سوسييداد ويبلغ نصف النهائي

أندير غيلينيا ا ف ب/ا ف ب

مهاجم ريال بيتيس خوانمي (يسار) يحتفل مع زميله البرتغالي وليم كارفاليو بتسجيل الهدف الثاني في مرمى ريال سوسييداد في ربع نهائي كأس إسبانيا في 3 شباط/فبراير 2022

سان سباستيان (إسبانيا) (أ ف ب) – عبر ريال بيتيس إلى نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم الخميس، بفوزه برباعية نظيفة على ريال سوسييداد في الدور ربع النهائي، في تجديد للنتيجة الكاسحة التي سبق أن ألحقها الفريق الأندلسي بغريمه في الدوري.

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وسجل أهداف بيتيس خوانمي (12 و57)، البرازيلي ويليان (83 من ركلة جزاء)، وأيتور رويبال (87).

وبالتالي، فشل سوسييداد بطل 2020 الذي أقصى أتلتيكو مدريد من الدور السابق (2-صفر)، في الثأر من بيتيس الذي ألحق به هزيمة مذلة برباعية نظيفة أيضاً حين التقى الفريقان في كانون الأول/ديسمبر ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري.

كما أن النادي الأندلسي أقصاه الموسم الماضي من ثمن نهائي الكأس (3-1 بعد التمديد).

ويعدّ بيتيس مفاجأة الموسم الحالي في الليغا، مع احتلاله حالياً المركز الثالث في جدول الترتيب. والجدير بالذكر أيضاً أن سوسييداد سبق وتصدّر الترتيب لأسابيع عدة قبل التراجع بسبب تردي النتائج.

وفي وقت لاحق، يلعب ريال مدريد الطامح إلى إحراز الثلاثية المحلية مع مضيفه أتلتيك بلباو وصيف بطل النسختين الماضيتين.

وسبق أن بلغ رايو فايكانو الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ 40 عاماً الأربعاء، بفوزه على مايوركا 1-صفر.

© 2022 AFP