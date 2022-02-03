مونديال الأندية: الجزيرة الإماراتي إلى ربع النهائي لملاقاة الهلال السعودي

كريم صاحب ا ف ب/ا ف ب

لاعبو الجزيرة الإماراتي يحتفلون بتسجيل هدف في مرمى بيراي التاهيتي خلال افتتاح مونديال الأندية في أبو ظبي في 3 شباط/فبراير 2022

ابوظبي (أ ف ب) – تأهل الجزيرة بطل الدوري الإماراتي لكرة القدم إلى ربع النهائي لملاقاة الهلال السعودي بطل آسيا، بعد فوزه السهل على بيراي التاهيتي ممثل أوقيانوسيا 4-1 الخميس على استاد محمد بن زايد في أبوظبي في افتتاح مونديال الأندية.

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وسحل زايد العامري (5) وأحمد العطاس (25) والصربي ميلوس كوسانوفيتش (41) والمالي عبدالله ديابي (63) أهداف الجزيرة، ومحمد ربيع (48 خطأ في مرماه) هدف بيراي.

وتأهل الجزيرة إلى ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى في 2017 عندما هزم أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ليضرب موعداً مع الهلال الأحد.

وكما كان متوقعاً، جاءت المباراة من جانب واحد، ذلك أن بيراي الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بعد انسحاب أوكلاند سيتي بسبب إجراءات فيروس كورونا في بلاده، لا يملك أي خبرة دولية ولاعبيه من الهواة.

وأكد نيا بينيت مدرب بيراي في المؤتمر الصحافي قبل المباراة أن جميع لاعبي فريقه "من الهواة الذين يعملون صباحاً ويتدربون مساء، ويخوضون مبارياتهم في نهاية الأسبوع".

ولم يمهل الجزيرة ضيفه سوى خمس دقائق لافتتاح التسجيل بعد عمل فردي رائع من محمد جمال، مر خلاله عن لاعبين ثم مرر كرة جاهزة إلى العامري الذي وضعها سهلة في شباك تيفا دوروت (5).

وأضاف صاحب الضيافة الثاني بعد تسديدة من المالي عبدالله ديابي صدها الحارس دوروت وارتدت إلى العطاس الذي أكملها برأسه في المرمى (25).

وظن العامري أنه أصبح أول لاعب إماراتي يسجل هدفين في مباراة واحدة في البطولة، لكن الدولي الجزائري مصطفى غربال ألغى هدفه بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) (36).

وسجل المتخصص كوسانوفيتش الهدف الثالث من ركلة حرة (41)، قبل أن يلغي غربال مجدداً هدفاً للعامري بعد العودة لتقنية الفيديو (45).

وبعدما ضمن الهولندي مارسيل كايزر النتيجة، أخرج حارس المرمى الدولي علي خصيف وأشرك عبد الرحمن العامري بديلاً مع بداية الشوط الثاني.

لكن العامري سرعان ما تلقت شباكه هدفاً من "نيران صديقة" بعدما حاول المدافع محمد ربيع إبعاد عرضية من هجمة نادرة لبيراي لكنه وضعها بالخطأ في مرمى فريقه (48).

ودفع كايزر بعلي مبخوت في أول مشاركة له مع الجزيرة منذ الإصابة التي تعرض لها في كانون الأول/ديسمبر والتي أبعدته أيضاً عن مباراتي الإمارات مع سوريا وايران في تصفيات مونديال 2022 (61).

وسجل ديابي الهدف الرابع بتسديدة خادعة من داخل المنطقة (63) ليصبح الجزيرة أول ناد إماراتي يسجل أكثر من ثلاثة أهداف في مباراة واحدة في البطولة.

وكان الوحدة فاز على هيكاري يونايتد من جزيرة بابوا غينيا الجديدة 3-صفر في الدور الأول من نسخة 2010، وهي نفس النتيجة التي حققها العين أمام الترجي التونسي في ربع نهائي نسخة 2018.

وكانت النسخة الحالية من البطولة مقررة في اليابان في كانون الأول/ديسمبر 2021، لكنها اعتذرت عن عدم الاستضافة بسبب قيود فيروس كورونا، ليتم نقلها إلى الإمارات التي تستضيف البطولة للمرة الخامسة بعد أعوام 2009 و2010 و2017 و2018.

ويشارك في البطولة إضافة إلى الجزيرة وبيراي، تشلسي الإنكليزي (بطل أوروبا) وبالميراس البرازيلي (بطل أميركا الجنوبية)، والأهلي المصري (بطل إفريقيا) والهلال (بطل آسيا) ومونتيري المكسيكي(بطل الكونكاكاف).

© 2022 AFP