مونديال 2022: كندا تضع قدما في النهائيات

مارفين ريسينوس ا ف ب/ا ف ب

لاعب كندا جوناثان ديفيد (إلى اليمين) صاحب الهدف الثاني لمنتخب بلاده في مرمى السلفادور 2-صفر في الجولة الـ 11 من تصفيات قارة كونكاكاف في 2 شباط/فبراير 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – وضع المنتخب الكندي قدماً في مونديال 2022 في قطر بعد فوزه على مضيفه السلفادور 2-صفر، فيما اقترب منتخبا الولايات المتحدة والمكسيك بدورهما من حجز بطاقتيهما للنهائيات بفوزهما توالياً على هندوراس 3-صفر وبنما 1-صفر في الجولة الـ 11 من الدور الثالث الحاسم لتصفيات قارة كونكاكاف.

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في المباراة الأولى، اقتربت كندا من الالتحاق بقطار المنتخبات المتأهلة إلى العرس الكروي في قطر، وذلك بعد 36 عاماً من مشاركتها الأولى في مونديال المكسيك 1986.

وحقق المنتخب الكندي أمام السلفادور انتصاره السابع في الدور الحاسم من تصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، ليتصدر المجموعة المشتركة برصيد 25 نقطة، متقدماً بفارق 4 نقاط عن المنتخبين الأميركي والمكسيكي في المركزين الثاني والثالث توالياً.

وكان المنتخب البنمي صاحب المركز الرابع (17) اكبر الخاسرين في هذه الجولة حيث بات يتخلف بفارق 8 نقاط عن المتصدر قبل 3 جولات من نهاية التصفيات.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الاولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما يخوض الرابع ملحقاً مع بطل اوقيانيا.

وتحتاج كندا، المؤهلة لنسخة 2026 كونها المضيفة مع الولايات المتحدة والمكسيك، إلى 3 نقاط من مباراتها أمام كوستاريكا، الفائزة على جامايكا 1-صفر في هذه الجولة، في 25 آذار/مارس المقبل لضمان بطاقتها إلى مونديال قطر.

وتلعب كندا مع ضيفتها جامايكا ومضيفتها بنما في الجولتين الاخيرتين من التصفيات والمقررتين في 27 و30 آذار/مارس أيضا.

والولايات المتحدة أيضا

وحقق منتخب "كانوكس" فوزه الثالث توالياً في ستة أيام، بعدما افتتح التسجيل عبر لاعب وسط بشيكتاش التركي أتيبا هاتشينسون في الدقيقة 66 بكرة ارتدت من ظهره بعدما سدد بداية وصدها الحارس لتعود إليه.

وأضاف مهاجم ليل الفرنسي جوناثان ديفيد هدف الاطمئنان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

على ملعب "أليانز فيلد" في مينيسوتا وفي ظل درجة حرارة متدنية جداً (17 تحت الصفر)، قطع المنتخب الأميركي شوطا كبيرا نحو النهائيات بفوزه على هندوراس بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي ويستون ماكيني (8) والقائد مدافع ناشفيل ووكر زيمرمان (37) ومهاجم تشلسي الانكليزي البديل كريستيان بوليسيك (67).

وعلل غريغ برهالتر مدرب المنتخب الأميركي خوض اللقاء في هذه الظروف الصعبة "زودنا هندوراس والطاقم التدريبي والحكام بملابس دافئة وبغطاء للرأس وحاولنا أن نجعل (الملعب) بيئة آمنة لهم".

وعوضت الولايات المتحدة خسارتها أمام كندا صفر-2 الأحد، لتقترب بدورها من التأهل المباشر بعدما عززت موقعها في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.

وتنتظر الولايات المتحدة قمة نارية في الجولة المقبلة أمام شريكتها في الوصافة المكسيك، قبل أن تستضيف بنما وتحل ضيفة على كوستاريكا.

وعانت المكسيك الثالثة بفارق المواجهة المباشرة خلف الولايات المتحدة (خسرت أمامها صفر-2 في الجولة السابعة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي) للفوز على بنما منافستها المباشرة في المركز الرابع بهدف نظيف سجله مهاجم ولفرهامبتون الإنكليزي راوول خيمينس من ركلة جزاء قبل 10 دقائق من صافرة النهاية.

وبدورها عوضت المكسيك سقوطها في فخ التعادل السلبي أمام ضيفتها كوستاريكا في الجولة السابقة.

وأبقت كوستاريكا حظوظها في المنافسة على إحدى البطاقات المباشرة بفوزها على مضيفتها جامايكا بهدف يتيم سجله مهاجم أرسنال الانكليزي وفياريال وريال بيتيس الاسبانيان وسبورتينغ البرتغالي سابقا ومونتيري المكسيكي حاليا جويل كامبل مستغلا كرة مرتدة من القائم الايسر اثر ركلة جزاء أهدرها لاعب الوسط سيلسو بورغيس (62).

وعززت كوستاريكا رصيدها في المركز الخامس مع 16 نقطة والبقاء حسابياً في سباق التأهل اذ تتأخر بفارق نقطة عن بنما الرابعة وخمس نقاط خلف الولايات المتحدة والمكسيك وتسع نقاط خلف كندا المتصدرة.

وتلعب كوستاريكا مباراتين ساخنتين على ارضها امام كندا والولايات المتحدة في الجولتين الثانية عشرة والاخيرة، وتحل بينهما ضيفة على السلفادور.

© 2022 AFP